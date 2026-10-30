Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐近強弩之末
Alphabet因AI燒錢疑慮與財報失色引發暴跌並出現死亡交叉，但歷史經驗與超賣指標顯示，賣壓未必還會持續擴大。
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Alphabet因AI燒錢疑慮與財報失色引發暴跌並出現死亡交叉，但歷史經驗與超賣指標顯示，賣壓未必還會持續擴大。
人工智慧（AI）投資燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日重挫13%，創該公司史上最大單日跌幅紀錄，這波跌勢猛烈得觸動「死亡交叉」，這顯示該股日後賣壓會變本加厲，還是告一段落？
分析師指出，Alphabet股價走跌趨勢已延續數月之久，反映AI策略備受投資人質疑。日前發布的第3季盈餘未達市場預期，導致該股寫下有史以來最慘的單日跌幅紀錄，並觸發稱為「死亡交叉」的技術訊號，意味後市看空。
MarketWatch報導，Google股價周四暴跌，50日移動均線跌穿200日移動均線，形成「死亡交叉」。一些分析師認為，這是後市看空的訊號，顯示股票動能嚴重減弱，下跌走勢可能持續下去。
對Alphabet而言，卻未必如此。道瓊市場數據顯示，過去十年來，這檔股票共遭遇五次「死亡交叉」，但在其中四個往例，股價六個月後反而繼續漲，平均漲幅達21.9%。
上一次Alphabet股價趨勢出現「死亡交叉」，是在2025年4月8日，當時該股已從先前歷史新高收盤價崩落29.9%。事後回顧，「死亡交叉」訊號閃現時，賣壓也在同日觸底。
另一項技術指標顯示，看衰Alphabet的悲觀氣氛可能已達到頂點。該股14日相對強弱指標（RSI）已降到23.1，是2011年6月來最低水準，顯示這檔股票已經「超賣」。RSI若降到30或更低，通常被視為這支股票賣壓過火，股價已跌破公允價值。
NewStreet Research分析師薩蒙發布報告說，Alphabet仍將面臨逆風，除非市場對該公司「搜尋事業基本面和AI變現能力」的信心轉強為止，估計那可能要到2027上半年了。
主因是第3季盈餘未達市場預期，加上投資人對AI策略燒錢與變現能力的疑慮升高，導致Alphabet股價單日暴跌13%，並創下公司史上最大跌幅紀錄。 死亡交叉是指50日移動均線跌破200日移動均線，通常被視為後市看空訊號，意味股價動能轉弱、賣壓可能延續。不過對Alphabet來說，歷史結果未必完全一致。 道瓊市場數據顯示，Alphabet過去10年曾出現5次死亡交叉，其中4次在6個月後反而上漲，平均漲幅達21.9%；此外RSI已跌至23.1，顯示股價可能已過度超賣。
精華 FAQ
主因是第3季盈餘未達市場預期，加上投資人對AI策略燒錢與變現能力的疑慮升高，導致Alphabet股價單日暴跌13%，並創下公司史上最大跌幅紀錄。
死亡交叉是指50日移動均線跌破200日移動均線，通常被視為後市看空訊號，意味股價動能轉弱、賣壓可能延續。不過對Alphabet來說，歷史結果未必完全一致。
道瓊市場數據顯示，Alphabet過去10年曾出現5次死亡交叉，其中4次在6個月後反而上漲，平均漲幅達21.9%；此外RSI已跌至23.1，顯示股價可能已過度超賣。
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