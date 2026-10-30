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馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬：有SpaceX逾10億元股票

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馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬：有SpaceX逾10億元股票

編譯陳律安／綜合外電
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幣安創辦人趙長鵬。路透
幣安創辦人趙長鵬。路透

AI摘要

文章摘要整理：

幣安遭駭損失約63億美元後，馬斯克在X上以表情符號嘲諷，趙長鵬則反擊並提醒幣安仍握有逾10億美元的SpaceX股票。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭客竊取約63億美元資產，美國億萬富豪馬斯克卻在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬不滿，要求馬斯克停止開玩笑，並提醒對方，幣安仍持有價值逾10億美元的SpaceX股票。

幣安29日遭駭客攻擊，估計約63億美元資產受影響，其中約30億美元已遭凍結。幣安表示，將動用用戶安全資產基金（SAFU）及公司自有資金承擔所有損失，確保客戶資產安全。

有網友估算，幣安託管資產達1,440億美元，扣除已凍結的穩定幣USDT及USDC後，目前損失約10億美元，僅占託管資產總額的0.69%。趙長鵬則在X上回應，實際損失可能更高，但公司將承擔損失。

不過，有網友在該貼文下，貼出加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼–佛里德（SBF）2022年的舊推文，當時他宣稱FTX有足夠資金擔保所有客戶資產，但FTX隨後就宣告破產。馬斯克則在這則貼文下，回覆一個尷尬的表情符號，似乎暗諷幣安的保證不值一提，有可能重蹈FTX覆轍。

趙長鵬30日回應馬斯克貼文說：「馬斯克，我非常尊敬你，但現在不是調侃的時候，請停止。我們當年出資5億美元，支持你收購推特、從而取得的SpaceX股票，如今價值已超過10億美元。希望你能給予一些支持，謝謝！」

這並非兩人首次在網路上交鋒。

2021年11月，幣安因加密貨幣錢包故障，暫停狗狗幣（Dogecoin）提款，馬斯克批評此舉「可疑」。趙長鵬則反擊，指出特斯拉當時因軟體故障及硬體問題，在美國大規模召回近1.2萬輛汽車。

精華 FAQ

  • 他在相關貼文下只回覆尷尬表情符號，被解讀為暗諷幣安可能像FTX一樣出問題。外界認為這是在質疑幣安對外聲稱能全額承擔損失的說法。

  • 幣安表示29日遭駭後約63億美元資產受影響，其中約30億美元已被凍結。公司稱將動用SAFU與自有資金承擔損失，並確保客戶資產安全。

  • 趙長鵬說自己尊敬馬斯克，但現在不是開玩笑的時候，請對方停止調侃。他並提醒幣安當年出資支持馬斯克收購推特，持有的SpaceX股票如今已超過10億美元。

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