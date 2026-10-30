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科技股賣壓超重 那指摔近3% 費半廢 英特爾暴跌29%

編譯易起宇／綜合外電
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美股30日早盤下跌，科技股面臨沉重賣壓，那斯達克指數跌幅近3%。 美聯社
美股30日早盤下跌，科技股面臨沉重賣壓，那斯達克指數跌幅近3%。 美聯社

美股30日早盤下跌，由於交易員拋售多檔與人工智慧（AI）相關的重要股票，那斯達克指數大跌2.9%；道瓊工業指數和史坦普500指數則分別下跌0.3%和1.2%；費城半導體指數大跌5.6%，台積電ADR則大跌3.8%。

亞馬遜29日盤後公布第3季營收和獲利，但都未達市場預期，導致該公司29日股價大跌逾4%。該公司也公布，自由現金流為負424億美元，並持續維持對今年的資本支出預測在2,200億美元。

英特爾則發布了一份疲軟的本季財測，並指出主因是個人電腦（PC）事業的放緩，導致該公司早盤股價重挫29%。該公司在客戶運算和實體AI方面的營收比去年同期下滑5%，達到81億美元。

Sandisk也同樣在早盤大跌了8.6%，儘管該公司上季財報優於預期。其他晶片股也同時承受沉重賣壓。超微大跌了逾9%，輝達和博通則分別各下跌逾3%。

隨著投資人拋售科技股，消費性必需品和醫療保健等防禦性類股則出現上漲。P&G、沃爾瑪和可口可樂分別各上漲約2%。嬌生和默沙東也同樣上漲約2%。

英特爾 超微 美股

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