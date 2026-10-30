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全球科技股大逃殺 資金遁入這些資產規避風險

編譯湯淑君／綜合外電
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新一波財報利空引爆全球科技股連兩日賣壓，促使資金轉出人工智慧（AI）股，轉往美國...
新一波財報利空引爆全球科技股連兩日賣壓，促使資金轉出人工智慧（AI）股，轉往美國公債和其他安全資產避風頭。路透

AI摘要

文章摘要整理：

科技巨頭財報不佳拖累AI概念股重挫，資金同步轉向美國公債、日圓與瑞郎等安全資產，全球市場避險情緒升溫。

新一波財報利空引爆全球科技股連兩日賣壓，促使資金轉出人工智慧（AI）概念股，轉往美國公債和其他安全資產避風頭。

亞馬遜英特爾財報令人失望，加深市場對AI資本支出的疑慮。亞馬遜29日盤後股價暴跌7.3%，英特爾更崩落23%。Google母公司Alphabet股價急跌13%，市值一夕間蒸發5,000億美元。緊張氣氛延續至30日亞洲盤，三星電子盈餘不如預期，股價應聲下跌3%。

Floodlines Research創辦人暨投資策略師吳安娜說：「這個財報季對AI業者很嚴厲，在AI泡沫和通膨疑慮發酵的情況下，大多遭到懲罰。投資人擔心的不是AI需求已經減緩，而是融資成本和信用風險升高，可能終會迫使超大規模雲端服務業者（hyperscalers）放緩資料中心布建腳步。」

在全球AI概念股大逃殺的同時，資金轉進安全資產規避風險。

美國各天期公債價格30日全面勁揚，與價格呈反向關係的殖利率陡降。被視為房貸、車貸和信用卡利率基準的美國10年期公債殖利率下滑5個基點至4.933%，10月迄今降幅已接近40個基點，月線篤定下滑，是2月來首見。

與此同時，澳洲、日本和紐西蘭公債價格全面上漲，10年期殖利率降幅各約5個基點。澳洲國民銀行（NAB）駐雪梨首席利率策略師柯洛普頓說：「本周出爐的科技公司財報難看，觸動另一波避險熱潮 ，以致債市今日大漲。」

市場規避風險氣氛增濃，交易員也紛紛轉進其他安全資產避風頭。瑞郎對美元挺升，升幅是G-10貨幣之最。日本銀行（央行）一如市場預期維持政策利率不變，但日圓對美元躍升至157日圓兌1美元高點，連續第三個交易日走強，朝全月挺升0.2%邁進。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）則下滑0.2%，但10月以來攀升0.3%，可望連續第二個月上揚。往常投資人尋求資金安全避風港時，美元往往是受益者，但周五美元卻受美債殖利率陡降拖累。

歐元也因AI股賣壓打擊美元而從中得利，但歐元區經濟成長仍落後美國，又缺乏AI支出熱潮托舉，升幅有限。巴克萊外匯策略師法梅基斯認為，歐元升勢可能曇花一現。歐元30日盤中升值0.12%，報1.1195美元。

精華 FAQ

  • 亞馬遜與英特爾財報表現令人失望，並波及Alphabet與三星電子等科技股，讓市場對AI相關支出與獲利前景的疑慮迅速升高，形成連鎖賣壓。

  • 市場並非只擔心AI需求減弱，而是更在意融資成本上升、信用風險增加，可能迫使超大規模雲端業者放慢資料中心布建，壓抑AI投資動能。

  • 資金大量流入美國各天期公債，帶動殖利率下滑，同時也推升瑞郎與日圓走強；美元指數則因美債殖利率回落而小跌，歐元也短線受惠。

Google 亞馬遜 英特爾

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