美股能否通過壓力測試？知名策略師稱「這時間」或是買點

華爾街知名策略師雅德尼說，從基本面觀之，美國11月3日期中選舉過後，美股可能迎來轉機。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 雅德尼認為，美股雖面臨期中選舉、AI投資限制與中東戰事等不確定性，但美國經濟韌性仍在，企業盈餘可望續強，股市若回檔反而是買進機會。

美國股市最近波動加劇，一些市場專家根據技術分析，認定美股 已觸頂並開始走下坡，也許快則現在、慢則明年初，就會陷入熊市。但華爾街 知名策略師雅德尼說，從基本面觀之，11月3日期中選舉過後，美股可能迎來轉機。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼說，萬聖節還沒到，有些投資人卻先嚇跑了，理由有三：

一、美國期中選舉下周登場。共和黨 仍有可能保住國會參、眾兩院主控權，但多項民調顯示，共和黨可能輸掉眾議院，甚至連參議院也岌岌不保。美股投資人通常偏好華府僵局，以制衡力量降低立法極端和政府專制的風險。

然而，投資人擔心，選後可能加劇美國兩黨對立，意味債務上限危機和政府關門風險再度升高，美國總統川普備受掣肘，則可能升高政策不確定性。川普在選後甚至可能更無所顧忌，藉簽署行政命令推行更多備受爭議的政策，重蹈當初實施關稅等措施驚擾市場的覆轍。無論國會是否陷入僵局，有一點可以確定：期中選舉過後，政策不確定性可能導致市場波動性變本加厲。

二、人工智慧（AI）投資熱潮面臨三大限制：資金限制、實體限制以及政治限制。資金取得受限，導致近來AI股遭嫌棄，反映投資人懷疑巨額AI投資能否產生回報？是否有充足的資本可支應這些投資？同時，電力短缺，電網容量受限，以及全美各地反對蓋資料中心的抗議潮風起雲湧，都可能導致AI建置步調減速。

民主黨若勝選，可能嚴加監督資料中心投資案。川普的否決權只能限縮聯邦層級的立法，但州和地方層級的限制，可能導致投資計畫延宕、增加成本，對AI股構成進一步壓力。

三、川普已警告，期中選舉過後可能升高對伊朗戰爭。美伊新一輪交戰一旦啟動，可能導致油價漲破每桶120美元，回升到戰爭爆發初期所見的高點。油價若久久盤旋在高檔，可能使通膨居高不下更久，迫使聯準會（Fed）提高利率。在這種情境下，可能重現全球公債殖利率齊揚走勢，升高金融體系某個角落爆發危機的風險。

不過，雅德尼持樂觀看法。他指出，空頭市場的起因，通常是央行緊縮貨幣政策引發金融危機，進而迅速轉化成影響整個經濟的信用緊俏，衰退便接踵而至。誠然，2022年美股陷入熊市時經濟並未衰退，而且相對而言，那波熊市短而淺，事後回顧證明是絕佳買進時機，當時押注美國經濟韌性的投資人，贏了。

雅德尼認為，如今，押寶美國經濟韌性的勝算仍大。若是如此，企業盈餘可望繼續成長，股市繼續迭創新高。過去兩年來，多頭市場愈來愈由企業盈餘主導，同時估值倍數卻不增反減，意思是：股價變便宜了。

他指出，2020年代開始至今，美國經濟已通過多輪壓力測試，日後也可望禁得起考驗。即使期中選舉過後形成「分立政府」，也不可能讓經濟減緩。聯邦赤字固定太高，卻有助於刺激成長。

雅德尼認為，美股下跌，讓AI泡沫洩一點氣，可能是好事。舉例來說，資本取得更受限，應會導致資本配置更有效率，再加上其他限制，可望降低過度投資的風險。更重要的是，這波AI投資榮景的要角仍可望取得融資，讓支出持續不輟。

如果美國經濟通過最新一輪壓力測試，企業盈餘也可望通過考驗。因此，美股由盈餘驅動的多頭市場格局可望維持不變。任何因投資人驚慌失措導致的大幅回檔，應該都是買進機會。