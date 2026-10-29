Alphabet崩跌近13% 市值蒸發近5000億美元

美股29日行情是10月市場的縮影：AI疑慮拖累科技和通訊服務類股，其他領域受到的影響相對有限。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： Alphabet財報與AI支出疑慮引爆科技股賣壓，拖累那指與費半下跌，但資金轉向小型股及醫療股，整體美股跌勢有限，市場同時關注高通膨與Fed後續動向。

美國股市29日下跌，Alphabet財報失色、AI支出激增，29日股價重挫12.6%，市值蒸發近5,000億美元，拖累那斯達克 下跌1.4%，費半結束連四漲。不過，賣壓未擴及整體美股 ，資金轉向其他類股。

道瓊工業指數下跌132.54點，收52,342.56點，跌幅0.3%；史坦普500指數下跌23.59點，收7,720.39點，跌幅0.3%；那斯達克綜合指數下跌365.13點，收26,184.72點，跌幅1.4%。

費城半導體指數下跌1.4%，結束連續四個交易日上漲。彭博引述知情人士報導，邁威爾科技收購光通訊零組件業者Lumentum的協商已進入後期，希望擴大AI硬體事業。邁威爾股價重挫13%，Lumentum則上漲0.6%。

台積電ADR跌1.8%，結束四連漲。

Alphabet大跌12.6%，收281.73美元，創歷來最大單日跌幅，市值減少4,998億美元，為歷來單一公司第二大單日市值損失。

Google雲端事業表現強勁，但其他核心事業不如預期，AI搜尋賺錢能力較低，也拖慢搜尋營收成長。即使營業利益明顯增加，仍無法抵銷市場對龐大AI支出和現金消耗的疑慮。

微軟財報優於預期、資本支出低於預估，股價仍下跌0.2%，收530.14美元。該公司另發行250億美元債券，吸引強勁需求，為AI建設籌資。

新雲端業者也遭賣壓。CoreWeave大跌5%，收60.74美元；Nebius下跌5.7%，收171.99美元。一籃子AI受惠股下跌2.7%，那斯達克100指數跌1.4%。

軟體股跌勢更重。ServiceNow本季訂閱收入展望未能消除市場對AI衝擊其事業的疑慮，股價暴跌27%，為史坦普500當日表現最差的成分股。Fortinet獲利雖優於預期，仍遭獲利了結賣壓，股價下跌20%，但今年來仍上漲75%。

盤後財報也未讓市場放心。亞馬遜正常交易時段下跌4.3%，公布財報後，因第4季營收展望令人失望，加上為滿足AI需求而增加支出，盤後再跌6.5%。英特爾營收預測也低於市場預期。

科技股下跌 資金轉向小型股、醫療股

科技股賣壓未擴及整個市場。史坦普500逾400檔成分股收高，羅素2000指數上漲1%，反映資金轉向其他投資標的。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說，小型股在市場尋求避險時仍有較好表現，是正面訊號。市場目前認為，AI投資出現問題，並不代表其他領域也都出了問題。

摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin則說，29日行情是10月市場的縮影：AI疑慮拖累科技和通訊服務類股，其他領域受到的影響相對有限。

醫療股受惠於財報。禮來因糖尿病及減重藥需求強勁、調高營收預測，大漲6.6%，收1,373.7美元；Merck上漲3.8%，收146.33美元；必治妥施貴寶調高全年營收預測，上漲1.4%，收61.39美元。

GDP成長優於預期 通膨仍高

美國第3季GDP初值按季換算成年率成長3.4%，優於預期，為一年來最快增速。AI建設仍是重要動力，消費也持續支撐經濟。

9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.5%，為六個月來最大漲幅；排除食品和能源的核心指數年增3.1%，大致符合市場預期。

聯準會前一天維持利率不變，但通膨持續偏高，讓後續升息仍是市場焦點。白宮國家經濟委員會主任哈塞特說，若10月通膨數據很高，Fed採取行動應是適當做法。

企業獲利仍提供支撐。LSEG資料顯示，已有253家史坦普500企業公布財報，其中81%優於預期；分析師預估，第3季整體獲利年增31%。

避險買盤湧向公債 10年期殖利率跌破5%

科技股下跌帶動公債避險買盤，以短天期公債表現較佳。美國2年期公債殖利率下跌7.7個基點至4.654%；10年期下跌5.6個基點至4.988%；30年期下跌3.3個基點至5.327%。

黃金期貨下跌19.7美元，跌幅0.5%，收每英兩4,017.7美元，距離今年低點不到2%。

美國原油期貨下跌0.78美元，跌幅0.8%，收每桶102美元。交易者一面評估美國向伊朗釋出談判訊號，另一面關注川普已聽取海軍指揮官簡報、了解攻擊計畫的消息。

DoorDash同意以約170億美元現金和股票收購Instacart，股價大漲5.6%，收179美元。Thrive Capital關係企業也同意以76億美元現金收購居家保全業者ADT。

卡特彼勒第3季獲利優於預期，但營收遜於預估，全年展望也未調高，股價大跌9.3%，收647.39美元。該公司表示，資料中心開發商需求強勁，發電機訂單已延伸至2030年，仍未能提振股價。

福特第3季營收優於預期，股價大漲12.4%。Carvana上季售出逾20萬輛二手車、營收創新高，上漲近16%；挪威郵輪因財報和展望均優於預期，上漲逾13%。

Crocs財報優於預期，並明顯調高全年獲利展望，股價勁揚近26%。反觀Sprouts Farmers Market，因財報失色並警告銷售惡化，股價重挫23%，收48美元。