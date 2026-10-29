全球能源價格高漲 歐洲12國承諾釋出4260萬桶戰略儲油

歐洲12個國家今天承諾，將在明年1月底前聯合釋出4260萬桶戰略儲油，以配合七大工業國集團（G7）本月達成的協議，緩解全球能源供應疑慮。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲12個國家承諾在2027年1月底前聯合釋出4260萬桶戰略儲油，其中約一半為柴油，以配合G7與IEA行動並緩解能源緊張。

歐洲12個國家今天承諾，將在明年1月底前聯合釋出4260萬桶戰略儲油，以配合七大工業國集團（G7 ）本月達成的協議，緩解全球能源供應疑慮。

法新社報導，負責歐盟 能源政策的執行委員約根森（Dan Jorgensen）告訴記者：「歐盟成員國重申承諾，將在未來幾個月加速釋出4260萬桶戰略儲油，其中大約一半會是柴油。」

包括法國、德國及義大利在內的這12個國家在聲明中表示，將於2027年1月底前釋出這批戰略儲油，其中包括2050萬桶柴油。

在美國總統川普 （Donald Trump）揚言禁止柴油出口後，G7經濟體數週前表示，將釋出1億桶柴油及原油，如今這些歐洲國家也宣布釋出儲油。

其他參與的歐洲國家為比利時、丹麥、希臘、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、葡萄牙及瑞典。

這12個國家都是國際能源總署（IEA）成員。國際能源總署也曾於本月中旬提出類似呼籲，要求成員國在冬季來臨前加速釋出儲油。

美國聯手以色列對伊朗開戰，導致能源價格飆漲，川普隨後擴大施壓歐洲，要求釋出儲油。

能源價格高漲也影響到美國國內。燃料成本居高不下，已成為下週期中選舉前的重要議題。