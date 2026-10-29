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中企赴港IPO降溫.....近月未見遞表、多家撤回IPO

記者黃雅慧／即時報導
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截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見任何常規擬上市企業首次遞表，打破今...
截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見任何常規擬上市企業首次遞表，打破今年以來港股一級市場的高頻申報節奏。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

港股IPO近期明顯降溫，連續30日未見新遞表，且多家企業在招股或臨掛牌時撤回；受估值偏弱、破發增加及外部環境不確定影響，赴港上市節奏放緩。

截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見任何常規擬上市企業首次遞表，打破今年以來港股一級市場的高頻申報節奏。2026年下半年以來，企業赴港IPO降溫出現多個明顯信號，一批處於港股IPO過程不同階段的企業暫緩或者終止上市者開始紛紛踩剎車，在臨近掛牌叫停發售。

近期，包諾瘦西湖文旅、微億智造、四方精創、永康控股等企業，在開啓招股、臨近掛牌時叫停發售，退還認購資金、暫緩全球發售；此外，包括三隻松鼠、漢得信息、博瑞醫藥、拉卡拉，以及計劃分拆核心資產上市的歌爾股份、東誠藥業、中堅科技、藍色光標等直接宣布終止申報，撤回IPO。

年內終止上市計劃的企業以「A+H」擬兩地上市的A股企業居多。拉長維度看，年內已近20家A股公司公告表示終止赴港上市計劃。

界面新聞引述Wind數據顯示，截至28日，年內已有154家排隊企業的港股IPO已處於「上市申請失效」狀態。儘管這既不等於監管否決，也不等於企業放棄上市，但若企業後續仍計劃推進上市，需要重新遞交上市申請材料，整體上市時間也將被隨之拉長。

安永華南區科技、媒體和電信業審計服務主管曾文元分析，大量企業接連撤回H股上市申請，首要難題就是「估值做不上去」。今年下半年港股新股破發案例明顯增多，市場定價環境並不理想。「今年外部環境變得更加複雜之後，很多企業相對審慎，所以上市節奏也將相應放緩了」他說。

數據顯示，今年前三季港股共有115家企業完成IPO，募資總額突破3,800億港元，創下近15年募資紀錄。但繁榮背後，市場承接壓力凸顯，第三季上市新股開盤破發頻頻，超六成新股最新價已跌破發行價。如28日掛牌的PCB龍頭東山精密開盤即破發。

受到國際局勢複雜，聯準會升息，債券市場價格持續低迷、南向資金入場節奏放緩等多重因素影響，港股近期走弱，市場雖在2026年初一度衝高至28056點，但此後經歷四輪幅度較大的回調，期間一度下探至18874點。截至28日收盤，恆生指數報23094.83點，已連續三個月走弱，「924」行情漲幅已盡數回吐。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 截至29日，港交所主板及創業板已連續30日未見常規擬上市企業首次遞表，打破今年以來港股一級市場高頻申報的節奏，顯示市場熱度明顯降溫。

  • 近期在招股、臨近掛牌時叫停發售的企業不少，包括包諾瘦西湖文旅、微億智造等；另有三隻松鼠、漢得信息、拉卡拉等直接終止申報，且以A+H企業居多。

  • 主要原因是估值難以做高，加上港股新股破發案例增多、投資人承接力不足；同時國際局勢、聯準會升息、債市低迷與南向資金放緩，也讓企業更趨審慎。

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