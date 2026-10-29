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美股早盤／AI疑慮再起 字母領跌 費半摔2% 邁威爾重挫12%

編譯陳苓／綜合外電
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美股29日早盤四大指數盡墨。(路透)
美股29日早盤四大指數盡墨。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Alphabet與Caterpillar財報失色，加上邁威爾大跌，美股早盤在AI疑慮升溫下全面回檔，但美國經濟成長與通膨數據大致符合預期。

科技巨擘字母公司（Alphabet）與工業大廠卡特彼勒（Caterpillar）財報不如預期，市場AI疑慮再起，美股29日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，史坦普500指數跌0.4%，那斯達克指數跌1.4%，費城半導體指數跌2%。

台積電ADR與輝達（Nvidia，又譯英偉達）均走低1%左右。

字母公司暴跌12%。該公司第3季營收與獲利均遜於預期，自由現金流為負90.7億美元。

卡特彼勒重挫8%，該公司上季盈餘僅略優於預期，增添投資人不安，擔心AI基礎建設熱潮遭逢考驗。

微軟小跌0.7%，儘管雲端業務的成長，讓該公司財報擊敗預期。

邁威爾（Marvell）挫低12%。知情人士透露，邁威爾正洽談收購光通訊業者Lumentum。

經濟數據方面，美國第3季經濟成長率締造一年來最大增幅，初估季增年率為3.4%，高於市場估計的3.2%。

同日公布數據顯示，通膨壓力續增。美國9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.5%，寫3月以來最大月增幅；年增幅3.6%，但兩者均符合預期。剔除食物與能源的9月核心PCE指數，月增0.3%、年增3.1%，也合乎預期。

精華 FAQ

  • 主因是Alphabet與Caterpillar財報不如預期，市場對AI基礎建設熱潮的續航力產生疑慮，帶動科技與半導體類股同步承壓，四大指數早盤全面走弱。

  • Alphabet暴跌12%最為醒目，邁威爾也重挫12%；台積電ADR與輝達約跌1%，微軟雖財報優於預期，早盤仍小跌0.7%，顯示市場風險偏好降溫。

  • 美國第3季GDP年增3.4%，優於預估的3.2%，但9月PCE與核心PCE雖符合預期，仍顯示通膨壓力續增，讓投資人對降息與成長前景保持觀望。

美股 那斯達克 輝達

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