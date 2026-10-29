美股早盤／AI疑慮再起 字母領跌 費半摔2% 邁威爾重挫12%

美股29日早盤四大指數盡墨。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Alphabet與Caterpillar財報失色，加上邁威爾大跌，美股早盤在AI疑慮升溫下全面回檔，但美國經濟成長與通膨數據大致符合預期。

科技巨擘字母公司（Alphabet）與工業大廠卡特彼勒（Caterpillar）財報不如預期，市場AI疑慮再起，美股 29日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，史坦普500指數跌0.4%，那斯達克 指數跌1.4%，費城半導體指數跌2%。

台積電ADR與輝達 （Nvidia，又譯英偉達）均走低1%左右。

字母公司暴跌12%。該公司第3季營收與獲利均遜於預期，自由現金流為負90.7億美元。

卡特彼勒重挫8%，該公司上季盈餘僅略優於預期，增添投資人不安，擔心AI基礎建設熱潮遭逢考驗。

微軟小跌0.7%，儘管雲端業務的成長，讓該公司財報擊敗預期。

邁威爾（Marvell）挫低12%。知情人士透露，邁威爾正洽談收購光通訊業者Lumentum。

經濟數據方面，美國第3季經濟成長率締造一年來最大增幅，初估季增年率為3.4%，高於市場估計的3.2%。

同日公布數據顯示，通膨壓力續增。美國9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.5%，寫3月以來最大月增幅；年增幅3.6%，但兩者均符合預期。剔除食物與能源的9月核心PCE指數，月增0.3%、年增3.1%，也合乎預期。