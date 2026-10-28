SK海力士財報點火…美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策
SK海力士創紀錄季度獲利激勵美股科技股反彈，四大指數早盤齊揚；市場同時聚焦Fed利率決策與大型科技股財報。
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SK海力士創紀錄季度獲利激勵美股科技股反彈，四大指數早盤齊揚；市場同時聚焦Fed利率決策與大型科技股財報。
美股四大指數28日早盤全面攀揚，主要得益於南韓晶片製造商SK海力士上季獲利締新猷，激勵科技股攻高；市場也緊盯聯準會（Fed）稍晚的利率決策。
道瓊工業指數小漲43點，史坦普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲近0.4%。費城半導體指數攀漲1%、台積電ADR漲0.4%。
美國晶片股早盤走高，主要受到SK海力士公布創紀錄季度獲利的激勵，帶動該公司在美國掛牌的股票大漲10%。美光科技上漲5%，矽智財公司安謀漲近2%。
近幾周來，由於市場質疑AI技術發展所需資金的籌措方式，科技股表現疲弱，尤其是涉及AI基礎設施建設的公司。不過，摩根士丹利美股首席策略師威爾森認為，近期科技股反彈，顯示這波疲弱走勢可能接近尾聲。
「科技七雄」成員Alphabet與微軟將在盤後發布財報，為揭開大型科技公司財報序幕。
Fed將在美東時間28日下午2時公布利率決策。根據芝商所（CME）FedWatch工具，Fed按兵不動的機率約為90%。但部分人士預期，Fed主席華許將暗示，未來政策會議還會進一步升息。
根據28日公布的監管申報文件，由佩爾茲（Nelson Peltz）旗下Trian基金管理公司領軍的投資團體，已提出溢價20%、約14億美元的價碼，計劃買下溫蒂漢堡並將其私有化，該公司股價應聲跳漲近17%。
因為SK海力士公布創紀錄季度獲利，強化市場對晶片需求與AI相關投資的信心，帶動美國晶片股與科技股同步走高，費半與那指因此受惠上漲。 依CME FedWatch工具顯示，市場認為Fed按兵不動的機率約有90%，但仍有人預期主席可能釋出未來會議仍有進一步升息的訊號。 美光科技上漲5%，安謀漲近2%，SK海力士美國掛牌股票大漲10%；另有溫蒂漢堡收到溢價20%、約14億美元私有化提案，股價跳漲近17%。
精華 FAQ
因為SK海力士公布創紀錄季度獲利，強化市場對晶片需求與AI相關投資的信心，帶動美國晶片股與科技股同步走高，費半與那指因此受惠上漲。
依CME FedWatch工具顯示，市場認為Fed按兵不動的機率約有90%，但仍有人預期主席可能釋出未來會議仍有進一步升息的訊號。
美光科技上漲5%，安謀漲近2%，SK海力士美國掛牌股票大漲10%；另有溫蒂漢堡收到溢價20%、約14億美元私有化提案，股價跳漲近17%。
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