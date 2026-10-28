日企頻遭網攻 線上金融服務巨頭給所有客戶發錢致歉

GMO網路集團將賠償客戶因未經授權登入而造成的損失。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 日本多家企業接連遭受網攻與資料外洩，GMO網路集團除賠償客戶損失外，還向全體客戶發放5,000日圓致歉，日本政府也緊急研擬資安對策。

日韓企業近期接連傳出遭遇網路攻擊，導致網路服務中斷。有些日本 企業為正著手賠償客戶。日本首相高市早苗 也因此召開緊急會議，並要求閣員下周整理出對策方案。

日本線上金融服務巨頭GMO網路集團本周表示，由於其外匯交易服務遭到網路攻擊，將賠償客戶因未經授權登入而造成的損失。社長熊谷正壽並表示，將發給所有客戶每人5,000日圓（32美元），以表達歉意。

熊谷表示，該公司事前曾接獲犯罪集團要求支付價值5,000萬美元的加密幣，以做為贖金，但他並未支付。對方也威脅將公開企業和客戶資訊。

在全球擔心人工智慧（AI）可能利用數位安全漏洞進行攻擊之際，日企近期遭遇一連串資料外流事件。據趨勢科技子公司TrendAI數據，截至10月20日止，日本今年已發生723起資安事件，超越去年和前年的全年數量。

上周程式語言PHP被揭露具有重大資安弱點，也導致日本、歐洲和其他地區的政府和企業網站緊急下線維修。

日相高市26日已召開緊急閣員會議，要求各部會在下周末前彙整出緊急因應措施。她並未對因應措施做進一步闡述，但要求閣員向專家、企業和大眾蒐集資訊，並交流可能會有的風險和威脅。

高市也要求數位安全擔當大臣古川俊治，與盟國、志同道合國家和其他相關國際組織密切合作，以辨別攻擊來源和組織協同作戰。