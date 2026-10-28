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低調而非「鷹」調？準會主席華許發言 會驚嚇市場嗎

編譯湯淑君／綜合外電
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聯準會主席華許。（歐新社）
聯準會主席華許。（歐新社）

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文章摘要整理：

外界預期Fed周三按兵不動，但華許原本可能偏鷹的記者會語氣，因美債殖利率回落與選舉臨近而未必必要。

市場普遍預期，聯準會（Fed）周三決策會議可望維持利率不變，一些分析師預料Fed主席華許在通膨近來升溫的情況下，發言可能偏「鷹派」。但知名經濟學家認為，華許這回已無必要高唱「鷹」調。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯認為，美國長期公債殖利率勁升，是導致華許在傑克森洞央行年會立場「轉鷹」的關鍵。但如今，法國債務危機促使資金遁入美國公債市場避風頭，已平抑美國長債殖利率。由此觀之，華許在周三Fed決策會後記者會上，已無必要再度高唱「鷹」調。

他說，Fed在7月29日那次會議並未升息，導致市場報以噓聲。美債殖利率曲線呈現「熊陡」（長債殖利率上升幅度大於短債），談論Fed喪失抗通膨公信力的批評聲四起，引起美國高層關注。於是財政部長貝森特8月19日意外宣布回購長債，華許也在傑克森洞演講中表明「鷹派」立場，導致Fed決策官員9月16日一致決議升息。

這回呢？市場普遍預期，在期中選舉迫近之時，Fed周三會後應該會決議按兵不動。焦點轉向華許記者會發言有多「鷹」。

首先，美國10年期公債殖利率本月一度躍上5.3%水準，如今既已從高峰回落，也自然限縮Fed記者會上高唱「鷹」調的必要性。畢竟，華許這次若是「鷹」調出奇高亢，必會引來質疑：既然這麼「鷹」，那麼這次為何不升息？

其次，華許在9月會後記者會上說明轉「鷹」的三個理由：經濟成長比預期強、通膨降溫速度不夠快，以及油價回升（當時碰上沙烏地阿拉伯東西向輸油管線遭攻擊）。

再看現在，人工智慧（AI）泡沫疑慮導致美國成長展望減弱，通膨頑強不屈，而油價漲得更高了。綜合觀之，成長減弱顧慮應可淡化Fed「鷹」調。之前Fed決策官員的一系列發言，已緩和「鷹派」色彩。

布魯克斯推測，基於這次決策會議距離11月3日美國期中選舉太近，Fed應該會希望愈低調愈好，若是太「鷹」反倒會引起不必要的關注和政治爭議。也就是說，現在不是釋出「鷹派」訊息驚嚇市場的時機，即使在記者會上亦然。

精華 FAQ

  • 因為近期通膨仍有升溫壓力，加上外界擔心Fed抗通膨立場不夠強，部分分析師因此預測他在決策會後發言可能偏向更強硬的鷹派訊號。

  • 他認為長期公債殖利率已從高點回落，法國債務危機也讓資金流入美債避險，既然市場壓力已緩和，華許就沒有必要再刻意釋放強烈鷹派訊息。

  • 由於會議接近期中選舉，若華許言論過於強硬，容易引發市場驚嚇與不必要的政治爭議，因此Fed更可能選擇低調表述，避免放大外界解讀。

殖利率 聯準會 華許

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