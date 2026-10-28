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冷門指標示警 美股多頭明年恐遇強勁逆風

編譯陳律安／綜合外電
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根據金價與白金價格的比率，美股未來12個月恐將面臨強勁逆風。路透
根據金價與白金價格的比率，美股未來12個月恐將面臨強勁逆風。路透

AI摘要

文章摘要整理：

MarketWatch專欄指出，黃金白金比這項冷門指標再度攀高，可能意味未來12個月美股報酬承壓，但其先前準確度仍待時間驗證。

MarketWatch財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）撰文表示，根據一項鮮為人知、但歷來預測表現神準的指標「黃金白金比」，即金價與白金價格的比率，股市未來12個月將面臨強勁逆風。

一篇名為《黃金、白金與預期股票報酬率》（Gold, Platinum and Expected Stock Returns）的同儕審查研究，幾年前刊登於頂尖財經學術期刊。研究指出，預測股市未來12個月的走勢方面，這項比率的表現「優於幾乎所有既存的報酬率預測指標」。

研究作者指出，這項比率之所以有效，是因為黃金與白金受到不同因素影響。白金的價值主要來自工業用途，為經濟活動的代理指標；黃金不僅反映經濟活動，也能反映地緣政治的不確定性。因此，比率愈高，代表地緣政治風險愈大，而股市未來的預期報酬率也必須更高，才能補償投資人承擔的額外不確定性與風險。

目前金價與白金價格的比率，約為2.6倍，與一年前大致相同。2025年此時，黃金白金比在先前12個月幾乎腰斬，釋出看空股市的訊號，結果並未應驗。部分人士質疑，可能是供應中斷等不相關因素所致。如今一年過去，短期價格異常現象理應消退。

儘管無法知道，這個指標是否暫時失靈，但黃金白金比在過去大致準確。2020年新冠疫情引發的熊市結束後，黃金白金比率開始回升，從2021年約1.7倍，持續攀升至2025年初約3.55倍，正確預示隨後強勁的股市多頭行情。

精華 FAQ

  • 文章所指的是「黃金白金比」，也就是金價與白金價格的比率。研究認為它能提前反映股市未來12個月的報酬走勢，因此常被視為較少人注意但很有參考價值的指標。

  • 因為白金主要受工業需求影響，能作為經濟活動代理；黃金則同時反映經濟與地緣政治不確定性。比率越高，代表風險越大，股市需要更高預期報酬來補償投資人。

  • 目前黃金白金比約為2.6倍，和一年前差不多。文章指出，這個比率先前一度大幅上升並成功預示多頭行情，如今雖可能再度警示逆風，但是否真的失靈仍需觀察。

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