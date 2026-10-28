我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／1句「喜歡毛澤東迷因」變辱華 姆巴佩如何引爆全中國怒火？

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

在歷史低點選擇ARMs貸款的消費者 房貸開銷恐將大漲

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ARMs房貸風險在於，如果重新設定時市場利率上升，每月房貸開銷將比傳統型固定利率...
ARMs房貸風險在於，如果重新設定時市場利率上升，每月房貸開銷將比傳統型固定利率房貸開銷更高，示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報指出，當年趁低利率選擇ARMs房貸的屋主，如今將因利率重置而面臨每月房貸大幅增加，部分人正尋找轉貸或搬家等因應方式。

華爾街日報28日報導，之前在利率處於歷史低點時選擇可調整利率抵押貸款(adjustable-rate mortgages)的數十萬名買房消費者，隨著利率重新調整，接下來將面臨每月房貸開銷大漲的衝擊。2020年時申請7年期ARMs房貸的屋主是房貸利率即將重新設定的最大群體，每月償還房貸中位數估計將提高43%，也就是支出增加1269元。

報導指出，在明尼亞波利斯(Minneapolis)買房的赫克(Andrew Hecker)2019年申辦ARMs房貸時，並不覺得會有太多風險。當時金融機構提供的ARMs房貸初始利率，比傳統型30年期固定利率房貸的4%還便宜約1.25 個百分點。赫克打算7年後利率調整之前就會搬家。

赫克的房貸利率明年1月可能從2.75%直線上升到7.75%，每月房貸最低償還金額從6800元激增到9300元。他說：「基本上，這代表著我多繳的每一分錢，都是用來支付利息。」

他說：「從2026年回過頭去看，覺得當時決定有點笨，應該選擇固定利率貸款才對。」

可調整利率抵押貸款的吸引力在於，在3年到10年之間享受優惠利率，然後再隨市場利率浮動重新調整利率。

ARMs房貸風險在於，如果重新設定時市場利率上升，每月房貸開銷將比傳統型固定利率房貸開銷更高。如果市場利率走低，或者借款人在優惠期結束之前搬家，就能避開成本變重的代價。

抵押貸款銀行家協會(Mortgage Bankers Association)統計顯示，截至賓年10月16日為止的當周，房貸申請案件當中有10.5%是ARMs，比今年初的6.3%增加。

根據「洲際交易所」(Intercontinental Exchange)數據，明年將有18萬6000筆ARMs房貸面臨利息重置，每月繳款中位數剛開始可能增加645元，突破上限限制之後增加金額可能來到745元。其中最大群體是2020年申辦7年期ARMs房貸的屋主，每月償還房貸中位數估計提高43%，等於支出增加1269元。

房地產網站Homes.com首席住宅經濟學家布凱斯(Brad Case)表示，如果沒打算永遠住在房子裡，ARMs房貸確實可以達到省錢目的，不過風險在於「利率將進行重置時，你並沒有準備好要搬家」。

赫克房貸餘額目前還有60萬元等待償還，現正考慮的各種選項包括轉貸初始利率5.75%的7年期ARMs。他說，無法確定到時候是否繼續住在這裡。

精華 FAQ

  • 因為這類貸款先享低利率優惠，之後會依市場重新調整；當前利率較高，重置後月付金額便會明顯上升，甚至可能比固定利率房貸更貴。

  • 2020年申辦7年期ARMs房貸的屋主是最大群體，估計每月償還房貸中位數將提高43%，約增加1269元，成為這波重置潮中最受影響的一群。

  • 明尼亞波利斯屋主赫克原本月付約6800元，未來可能升到9300元；整體市場則有18萬6000筆ARMs將重置，顯示利率上升會快速推高家庭負擔。

利率

上一則

兩樣情？美AI投資熱潮持續、中AI股泡沫已爆裂 專家：AI產業景氣榮枯

延伸閱讀

房貸利率飆破7% 房市將降溫？金山恐成例外

房貸利率飆破7% 房市將降溫？金山恐成例外
全美16大城 10月買房議價空間增

全美16大城 10月買房議價空間增
房貸利率全面下降 聯準會官員：年底前可能再升息

房貸利率全面下降 聯準會官員：年底前可能再升息
房貸利率持平 30年期約為7.125% 新屋開工降溫

房貸利率持平 30年期約為7.125% 新屋開工降溫

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

2026-10-22 09:54

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%