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美股早盤／晶片股連二漲 四大指數齊揚

編譯黃淑玲／綜合外電
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27日美股早盤，四大指數均上漲。 路透
27日美股早盤，四大指數均上漲。 路透

AI摘要

文章摘要整理：

美股27日早盤在晶片股續強、油價下跌及Fed會議前夕帶動下全面上揚，費半指數領漲，博通與輝達、AMD等半導體個股同步走高。

美股27日早盤四大指數齊揚，晶片類股持續第二個交易日吸引交易員買進。市場同時也密切關注油價下跌，以及美國聯準會（Fed）展開為期兩天的利率會議。

道瓊工業指數微漲0.02%，史坦普500指數上漲0.32%，那斯達克指數上漲0.56%。費城半導體指數漲幅最大1.47%。台積電ADR漲1.16%。

博通（Broadcom）股價上漲逾3%。在這之前，美國銀行（BofA）、黑石（Blackstone）、花旗（Citi）和摩根士丹利（MorganStanley）宣布將提供630億美元融資，協助人工智慧（AI）公司Anthropic採購博通的晶片和網路設備，這是歷來最大AI融資案之一。

其他晶片製造商也受到這個利多消息帶動，股價同步上揚。

美光科技（Micron Technology）股價上漲1.64%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）則分別上漲近3% 及約1%。

這波買氣是在Anthropic向那斯達克提交首次公開發行股票（IPO）申請後更為強化。Anthropic的IPO是今年另一宗大型科技公司上市案，SpaceX已於6月上市。

油價下跌也提振了27日的市場情緒。美國西德州原油下跌0.56%，每桶約101美元；布蘭特原油則下跌0.72%，每桶約115美元。

聯準會（Fed）27日起召開兩天貨幣政策會議。儘管市場預期利率將按兵不動，但交易員仍將尋找相關線索，判斷今年年底前是否還會再次升息。

精華 FAQ

  • 主要受晶片股連續第2天走強帶動，加上油價回落提振風險情緒，市場也在Fed開會前觀望政策訊號，因此四大指數早盤普遍走高。

  • 美銀、黑石、花旗與摩根士丹利宣布提供630億美元融資，協助Anthropic採購博通晶片與網路設備，這項大型AI融資案帶動博通股價勁揚逾3%。

  • 投資人一方面關注Fed為期2天的利率會議結果，尋找今年是否還會再升息的線索；另一方面也留意油價走勢與Anthropic IPO對科技股的延續影響。

美股 那斯達克 AI

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