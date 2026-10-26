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Nvidia領軍大漲 美股震盪收高 科技巨頭財報本周登場

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儘管全球金融市場波動加劇，美股三大指數26日震盪走高。路透
儘管全球金融市場波動加劇，美股三大指數26日震盪走高。路透

AI摘要

文章摘要整理：

美股周一在輝達領漲下震盪收高，但AI融資與循環投資疑慮未解，本周Alphabet、微軟、亞馬遜財報將成市場方向關鍵。

儘管全球金融市場波動加劇，美股周一依然震盪走揚。史坦普500指數上漲0.7%，抹平上周跌幅；道瓊工業指數上漲110點，那斯達克指數則上漲0.9%。

晶片巨頭輝達（Nvidia）大漲2.5%，為大盤提供最強勁支撐，一舉擺脫連三周走跌的陰霾。然而，整體AI產業走勢仍未穩固。隨著企業融資建置資料中心與購買晶片的成本日益昂貴，市場開始疑慮AI榮景能否持續，導致概念股股價持續劇烈擺盪。

Meta公司宣布計畫發行股票籌集高達350億美元以資助AI投資，未來還可能再發股籌資600億美元。輝達、超微與博通有意合計認購50億美元，雖顯示出晶片大廠的強烈興趣，卻也引發市場對「循環融資」風險的疑慮。Meta股價早盤下挫後翻紅，終場收跌1.3%。

此外，馬斯克旗下SpaceX與阿波羅全球管理達成400億美元算力租賃協議後，股價同樣經歷上下洗盤。馬斯克更發文警告，融資困難將使數百家算力出租業者面臨「死亡潮與產業整併」。

本周美股重頭戲為「超級財報周」，Alphabet、微軟與亞馬遜等巨頭將陸續登場，其資本支出與獲利表現，將驗證AI投資能否轉化為實質生產力。史坦普500指數中近三分之一的公司亦將在本周公布財報，成為牽動後續大盤走向的關鍵。

倫敦布蘭特原油期貨價格整天在漲跌之間拉鋸，終場收在每桶110.74美元，下跌0.9%。油價仍維持在與伊朗爆發衝突以來的相對高檔；自衝突開始以來，交投最活躍的布蘭特原油期貨合約最高曾於3月觸及近120美元高點。

精華 FAQ

  • 雖然全球金融市場波動加劇，美股周一仍震盪走揚，史坦普500、道瓊與那斯達克都收高，其中輝達大漲2.5%成為最主要支撐力量。

  • 投資人擔心企業為建置資料中心與購買晶片承擔過高成本，Meta發股籌資與晶片商認購又引發循環融資疑慮，使AI概念股持續大幅震盪。

  • Alphabet、微軟與亞馬遜將陸續公布財報，市場會檢視其資本支出與獲利能否轉化為生產力，史坦普500近三分之一公司也將公布結果。

NVIDIA 美股 超微

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