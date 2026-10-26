馬斯克警告：推動AI行業快速增長的資金流可能正在枯竭

「新雲」企業是專業雲端服務提供商，其中包括美國「CoreWeave」公司。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克指出，若企業缺乏AI數據中心以外的收入，債市已幾乎不再提供融資，200多家「新雲」公司恐面臨倒閉或整合。

據英國《衛報》（The Guardian）網站26日報導，美國企業家馬斯克 （Elon Musk）警告指出，推動人工智慧（AI）產業快速成長的資金流可能正在枯竭，尤其是對雲端運算領域的一些企業而言。

馬斯克在社群平台發文表示，至少200家「新雲」（Neocloud）企業，即為運行AI算力負載提供專用雲端基礎設施的公司，可能會倒閉或被整合；依靠AI數據中心獲取收入的企業正遭到放貸機構冷落，將難以獲得資金。

馬斯克寫道：「過去幾周，企業如果在AI數據中心業務之外沒有可觀營收，債務市場幾乎不再向其提供融資管道。SpaceX已完成400億美元債務融資，用於採購GPU；但我們屬於投資級公司，擁有『星鏈』（Starlink）和火箭發射業務帶來的營收。這意味著這200多家『新雲』企業將面臨大量死亡和整合。部分企業能夠挺過去，但數量不多。」

馬斯克在發表上述觀點的同時透露，其旗下的美國航太製造商SpaceX已敲定一項400億美元的債務融資協議，用於採購其AI業務所需的晶片。

「新雲」企業是專業雲端服務提供商，向那些希望進行AI訓練和推理的企業出租輝達（Nvidia）高速晶片集群，其中包括美國「CoreWeave」公司。由於投資人質疑對AI數據中心（資料中心）的巨額投資是否能帶來豐厚的現金流回報，該公司股價在過去一年中下跌了約60%。

近幾周，「CoreWeave」公司的債務違約保險成本持續攀升，該指標通常預示企業陷入信用困境。