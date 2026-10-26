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規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

中央社舊金山26日綜合外電報導
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科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

微軟在加碼AI與雲端投資之際，向約6萬名員工推出自願離職方案，以擴大彈性並降低成本，部分員工可在12月前決定是否接受。

科技巨擘微軟公司（Microsoft）大舉投資人工智慧（AI）的同時，也尋求削減成本。微軟今天表示，正向約6萬名員工提供自願離職方案，約占公司員工總數的1/4。

法新社報導，微軟發言人表示，美國、加拿大、印度及英國部分團隊中，副總裁級及以下的員工符合申請資格，但部分員工不在適用範圍內，包括部分資料中心、銷售及行銷團隊的員工。

美國財經媒體CNBC引述一名未具名消息人士報導，約有6萬名微軟員工符合這項自願離職方案的資格。

微軟今年4月宣布推出公司成立51年來首個自願退休計畫，當時約7%的美國員工符合資格。

微軟執行副總裁兼人資長柯爾曼（Amy Coleman）在致員工的備忘錄中寫道：「自願離職方案反映了我們調整變革管理方式的重要方向：創造更大的彈性，並在可行情況下，為員工提供更多選擇，讓他們能夠規劃自己的下一個人生階段。」

她說：「這項方案建立在我們今年稍早透過自願離職計畫所累積的經驗之上。」

為因應AI相關需求持續成長，微軟不斷增加資料中心支出，並向Anthropic、OpenAI及其他許多公司提供雲端服務。

這些投資也對微軟的財務造成壓力。雲端服務競爭對手Alphabet與亞馬遜（Amazon）第2季公布的自由現金流均為負值，微軟則維持正自由現金流。

知情人士表示，部分行銷、銷售及工程團隊已決定不參與這項方案。

該人士補充說，員工必須在12月前決定是否接受方案，選擇離職者將於12月31日離開公司。

一名聽取新方案簡報的知情人士指出，先前的自願退休計畫僅開放給資深總監級及以下員工，新方案則將適用職級擴大至副總裁級。

精華 FAQ

  • 微軟表示，這項自願離職方案約有6萬名員工符合資格，約占公司員工總數的1/4，範圍涵蓋多個國家的部分團隊。

  • 美國、加拿大、印度及英國部分團隊的副總裁級及以下員工可申請，但部分資料中心、銷售、行銷與工程人員不在適用範圍內。

  • 微軟一邊擴大AI與資料中心投資，一邊承受成本壓力，因此以自願離職方式提升彈性、調整人力，並讓員工在12月前決定是否離開。

微軟 印度 Microsoft

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