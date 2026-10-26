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AI熱潮助攻 ASML今年對荷蘭經濟貢獻估達1.6%

中央社阿姆斯特丹26日綜合外電報導
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晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）今年對荷蘭經濟的直接貢獻可望達到1.6%。（路...
晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）今年對荷蘭經濟的直接貢獻可望達到1.6%。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

ING指出，受AI熱潮帶動，ASML今年對荷蘭經濟的直接貢獻上看1.6%，但也凸顯荷蘭對單一企業依賴日益加深的風險。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家今天發布報告指出，晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）今年對荷蘭經濟的直接貢獻可望達到1.6%，高於2025年的1.3%，凸顯荷蘭對ASML的依賴日益加深。

路透社報導，ASML設備是製造尖端電腦晶片不可或缺的工具，人工智慧（AI）需求蓬勃成長，推升該公司市值達到5470億歐元（約6130億美元），成為歐洲市值最高的企業。

歐洲在全球科技熱潮中落後於美國和亞洲，歐洲央行前總裁德拉吉（Mario Draghi）曾警告，歐洲在成長型科技領域的地位日益弱化。

但ING報告指出，荷蘭是個例外。報告作者寫道：「拜ASML及其周邊產業生態系所賜，荷蘭在AI帶動的科技熱潮中占據關鍵地位，並從中獲得可觀的經濟效益。」

ASML雖然為荷蘭經濟貢獻良多，但ING研究人員示警荷蘭經濟愈來愈仰賴單一企業，並以芬蘭曾經高度依賴諾基亞（Nokia）為例。

報告作者寫道，諾基亞在2000年前後的巔峰時期，產值占芬蘭經濟的3.8%；但由於錯失智慧型手機革命，10年後占比降至0.5%。

經濟合作暨發展組織（OECD）2023年一項研究指出，諾基亞衰退與芬蘭整體經濟生產力成長放緩有關。

精華 FAQ

  • ING經濟學家估計，ASML今年對荷蘭經濟的直接貢獻可達1.6%，高於2025年的1.3%。報告認為，這反映AI需求帶動晶片設備與周邊產業成長，讓荷蘭成為受惠者之一。

  • 因為ASML生產的設備是先進晶片製造不可或缺的工具，AI需求強勁帶動晶片投資升溫，推升其市值至5470億歐元，進而超越其他歐洲企業，成為市值最高的公司。

  • ING警告，荷蘭經濟愈來愈仰賴單一企業，若ASML未來遭遇產業變化，可能重演芬蘭過度依賴諾基亞的情況。諾基亞曾占芬蘭經濟3.8%，後來跌至0.5%，並拖累生產力成長。

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