亞馬遜雲端運算產能被訂光 部分訂單排到2028年

亞馬遜網路服務（AWS）的雲端運算產能至2027年大致已被訂光。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜執行長賈西表示，AWS因AI與雲端需求暴增，2027年前產能幾乎售罄，部分訂單更已排至2028年，公司將持續加碼投資。

亞馬遜 執行長賈西表示，隨著人工智慧 （AI）基礎設施需求持續成長，亞馬遜網路服務（AWS）的雲端運算產能至2027年大致已被訂光，部分產能訂單已排到2028年。

路透社報導，賈西（Andy Jassy）在與美國創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）共同創辦人霍洛維茲（Ben Horowitz）及普通合夥人托倫伯格（Erik Torenberg）進行的影音播客（podcast）訪談中表示，面對AI實驗室與企業近乎無止境的需求，亞馬遜正努力追上需求成長的速度。

亞馬遜（Amazon）今年稍早曾表示，2026年資本支出將達約2200億美元。

賈西指出，鑑於2026年的雲端運算產能已被訂光，公司「可以投入更多的資金，而且這不會是不良的資本運用」。

他說：「2027年的產能大致已被訂完。我們總會保留一定數量的產能，供客戶隨需使用，以及支援我們的Bedrock推論服務或EC2服務，但大部分的主要產能都已被訂光。2028年有相當部分的產能也被提前訂走。」

EC2是AWS提供的雲端運算服務，讓客戶使用雲端伺服器執行應用程式；Bedrock則讓客戶存取AI模型，以開發生成式AI應用程式。

亞馬遜預定29日公布第3季財報。（編譯：劉淑琴）1151024