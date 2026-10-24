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中國造船業爆單 訂單最晚交期已排到2031年

記者賴錦宏/即時報導
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在上海中船滬東中華造船廠，中國自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化...
在上海中船滬東中華造船廠，中國自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化天然氣運輸船持續收獲大批訂單。圖/央視財經

AI摘要

文章摘要整理：

中國造船業今年前9月新接訂單、完工量與手持訂單全面大增，全球市占率持續居首，其中LNG運輸船訂單暴增，部分交期已排到2031年。

三大造船指標中，今年1至9月中國新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。有中國企業負責人表示，現在基本上可以做到每個月交付一條17萬立方米LNG（液化天然氣）運輸船，訂單最晚的交期已經排到了2031年。

據紅星新聞，10月23日，中國工業與資訊化部發布今年1至9月全國船舶工業統計顯示，造船業三大指標持續全球領先，中國造船持續佔據全球市場主導地位。

報導稱，2026年1月至9月，中國造船完工量5,805萬載重噸，年增50.7%；新接訂單量1,7529萬載重噸，年增163.2%；截至9月底，手持訂單量39,913萬載重噸，年增64.8%。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別佔全球市佔率的63.6%、81.8%及72.4%。

中國船舶工業協會副會長李彥慶表示，1月至9月，新接訂單量、完工量和手持訂單量都是大幅度增長；第二，交付速度非常快，有許多船型都是提前一個月、兩個月交付，體現出發揮製造業的規模優勢承接訂單。

不僅三大造船指標繼續全球領先，船舶綠色轉型也跑出加速度。我國新接綠色動力船舶訂單國際市佔率達74.1%，較1-6月提高5.7個百分點。

李彥慶表示，全球綠色船舶份額超三分之二落戶在中國。上半年，就已經超過了去年全年的接單量，整個經濟效益都會有一個大的躍升，甚至超過歷史最高峰，將對工業經濟成長作出積極貢獻。

另據央視財經報導，三大造船指標中，今年1至9月新接訂單163.2%的年增率格外亮眼。在上海中船滬東中華造船廠，中國自主研發的第五代「長恆系列」17.4萬立方公尺液化天然氣運輸船持續收獲大批訂單。

液化天然氣船的液貨艙可形象化視為超級大的電冰箱。在運輸液化天然氣過程中，液貨艙需維持零下163℃的超低溫環境，且不能出現絲毫洩漏。整船可運送17.4萬立方公尺液化天然氣，能滿足330萬個家庭一個月的用氣量。

精華 FAQ

  • 最亮眼的是新接訂單量年增163.2%，顯示接單速度大幅加快。同時，完工量與手持訂單量也同步成長，三大指標都維持全球領先，反映中國造船產能與市場需求都很強。

  • 截至9月底，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市占率63.6%、81.8%及72.4%，三項數據都居於全球主導地位，顯示中國已是世界造船核心供應國。

  • 因為市場需求強勁，加上中國企業在LNG船技術與量產能力上具優勢，像17.4萬立方公尺的第五代長恆系列船持續接單，部分企業甚至可做到每月交付1條，造成交期一路排到2031年。

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