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中國iPhone Duo黃牛加價大幅縮水

記者林茂仁／即時報導
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中國iPhone Duo開賣，黃牛加價大幅縮水。（路透）
中國iPhone Duo開賣，黃牛加價大幅縮水。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

iPhone Duo在中國開賣後，黃牛加價從預售時的數千元大幅縮水，反映首批貨源增加、炒作熱度降溫，部分容量甚至出現不收貨情況。

蘋果首款折疊手機iPhone Duo於23日在中國發售。這款手機此前在電商平台上掛出的價格，加價可達人民幣幾千元，陸媒從深圳門市及上海門市收貨的黃牛處瞭解到，發售當天實際加價已明顯縮水。

一財網報導，23日上午9點左右，根據黃牛報價，iPhone Duo 512GB和1TB存儲版本均加價人民幣1,500元左右（約225美元），而2TB版本僅加價幾百元。一名黃牛動態報價稱，2TB版本加價人民幣700~800元。對於iPhone Duo最低存儲容量256GB版本，不同黃牛態度不同，有的明確表示不收，有的加價人民幣1,400元收貨。

此前10月16日iPhone Duo開啟預購時，首發貨源迅速售罄，天貓蘋果官方旗艦店預計發貨時間排至明年1月23日。當晚，閑魚上iPhone Duo首批貨源加價普遍在4,000元以上，得物App上iPhone Duo多個版本的預售成交價也突破2萬元，有用戶加價7,000多元購入。

一名黃牛稱，原因是市面上貨已經很多。另有一名黃牛表示，今天補了太多貨，已經不敢太高價收了。

第一財經記者在閑魚上看到，一些23日早上剛掛出來的商品連結，加價幅度也不及前期，例如256GB版本加價1,000元，512GB版本加價1,500元。記者詢價後，還有一名閑魚商家對512GB和1TB版本的加價分別為1,800元和2,300元。

iPhone Duo的價格本身就不低。起售價15,999元，最便宜的版本配備256GB存儲空間。頂配版有2TB存儲空間，價格達到26,499元。這也是蘋果有史以來最貴的手機。

澎湃新聞報導，黃牛們聚集在上海蘋果靜安店的周圍，一位黃牛溢價4,000元買了一台1TB的iPhone Duo，如果512G版本加價在2,000元上下。

截至23日上午8點，從得物App上看到，預售一周後，iPhone Duo各容量版本的加價空間均明顯收窄，多個版本溢價縮水幅度接近五成。

以256GB版本為例，線上成交均價從10月16日的20,560元降至18,237元，加價空間也從4,561元收窄至2,238元，一周縮水約50.9%，超過一半。512GB版本同樣變化明顯，線上成交均價從22666元降至20388元，加價空間由4667元收窄至2389元，縮水約48.8%。

一位黃牛對澎湃新聞表示，願意高溢價收購的都是用戶已經給定金決定購買的，而不願意高溢價都是還沒找到客戶，擔心高價收回去短期內價格波動會造成虧損。

上海靜安寺門店外另一名已經拿到256G版本的消費者向澎湃新聞表示，上午已經有多名黃牛表示最多加價五六百元收購，甚至有些直接表示不收256G版本。

精華 FAQ

  • 主要因為市面貨源比預期多，黃牛補貨過量且擔心後續價格波動，導致收貨態度轉趨保守，許多容量的溢價都較預購時大幅下滑。

  • 23日上午報價顯示，512GB與1TB多約加價1,500元，2TB僅幾百元到700、800元不等；256GB則分歧較大，有的收、有的直接不收。

  • 預購時閑魚首批貨源常加價4,000元以上，得物成交價甚至突破2萬元；到發售日，部分版本溢價已收窄近五成，顯示熱度快速降溫。

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