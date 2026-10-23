5度翻盤 蘋果市值短暫超越Nvidia 重奪華爾街市值王寶座

蘋果（Apple）第5度從輝達（Nvidia）手中搶回華爾街市值龍頭寶座。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果因股價創高與新機開賣，盤中短暫超越輝達，第5度重返市值王座；但輝達隨後反攻，兩強在約5.1兆美元附近持續拉鋸。

蘋果（Apple）第5度從輝達 （Nvidia）手中搶回華爾街 市值龍頭寶座。

23日交易時段中，蘋果市值一度超越輝達。這是蘋果先前就曾上演過的拉鋸戰，且往往維持時間並不長。

蘋果與輝達市值目前均落在約5.1兆美元左右，截至22日收盤，兩者差距已縮小至不到1%。這波拉鋸伴隨著蘋果股價創下歷史新高，且適逢這家科技巨擘售價1,999美元的「iPhone Duo」新機開賣當日，吸引投資人全天候矚目。不過，輝達隨後已再度奪回領先優勢。

回顧過去十年的大部分時間，這幾乎稱不上是一場競爭。自2015年10月以來，蘋果在近七成的交易日中，均為全美市值最高的上市公司。期間僅有微軟（Microsoft）曾短暫登頂，亞馬遜（Amazon）在2019年初短暫盤據首位12個交易日，而Alphabet則僅在2016年登頂過一天。

然而，AI狂潮重寫了這張排行榜。

輝達在2024年6月18日首次以市值冠軍收盤。自2025年6月以來，輝達幾乎壟斷了第一名寶座，僅在同年7月底被蘋果短暫反超了4個交易日。

蘋果持續敲門 挑戰龍頭地位

在今天之前，蘋果已四度從輝達手中奪回市值王冠。唯有一次維持較長時間是在 2025年1月爆發DeepSeek恐慌潮重創晶片股時，蘋果將領先優勢一路延續至春季。

根據Yahoo Finance計算，自2024年初以來，美股市值龍頭已更換過24次人選。

這一次，這兩檔指標股的走勢正背道而馳。蘋果22日股價創下歷史新高；反觀輝達受到本月晶片股重挫影響，目前股價較10月6日創下的歷史收盤高點回檔約11%。

自10月6日（同時也是史坦普500指數創歷史新高的日子）以來，蘋果是唯一實現上漲的超大型科技股，累計上漲4%。

市場的下一個重大考驗將於28日到來，屆時市值分別約3.9兆美元、位居三與四名的微軟及Alphabet將公布最新財報。