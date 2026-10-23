我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10/29生效

法拉盛1.2億醫療詐欺案 揭長者沒來卻領500元內幕

Volvo坦言西方車廠的中國市場迅速萎縮 宣布再裁2500人

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Volvo宣布，將進一步裁減2,500名人力，且不排除採取其他措施。路透
Volvo宣布，將進一步裁減2,500名人力，且不排除採取其他措施。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Volvo因中國與美國市場電動車銷售下滑，宣布再裁2,500人並加碼減支，第三季轉虧且股價重挫，凸顯西方車廠在陸廠競爭下壓力加劇。

富豪汽車（Volvo）表示，由於在中國大陸銷售驟減，將再裁減2,500名人力，並警告「可能採取進一步措施」。消息拖累該公司股價應聲重挫30%至歷史新低。

Volvo 23日宣布，第3季（上季）營收較去年同期下滑23%，至669億瑞典克朗（67.3億美元），現金流出達90億瑞典克朗。上季淨損更達57億瑞典克朗（5.75億美元），遠不如去年同期的獲利45億瑞典克朗。

Volvo上季在中國市場營收年減近50%。執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）表示，「中國市場正快速萎縮，對西方豪華車廠而言更是如此；美國市場也充滿挑戰」。他也說，「不排除需要採取進一步措施」。

塞繆爾森坦承，他低估了中國車市的轉型速度，未來將依托中國母公司吉利的技術來競爭。富豪汽車在2010年被中國浙江吉利控股集團收購。

該車廠本月稍早已發布獲利預警，並取消發布全年財測。不過，Volvo表示，將需要進一步減支50億瑞典克朗，並進再裁減約6%人力。該車廠此前已裁員3,000人。

西方車廠近年相繼裁減人力，以因應陸廠競爭、美國關稅，以及中東衝突推高原物料成本等壓力。但Volvo受創尤其嚴重，主因中國和美國市場的電動車及插電式油電混合車銷售下滑，造成沉重打擊。

精華 FAQ

  • 主因是中國大陸銷售驟減、整體營運惡化，第三季營收與現金流都明顯下滑，公司因此決定再裁2,500人，並警告未來仍可能採取進一步措施。

  • Volvo第三季營收年減23%至669億瑞典克朗，現金流出達90億瑞典克朗，淨損57億瑞典克朗，和去年同期獲利45億瑞典克朗形成強烈反差。

  • 執行長塞繆爾森坦承低估中國車市轉型速度，認為中國市場正快速萎縮，西方豪華車廠受創尤深；未來將更多依托母公司吉利的技術來提升競爭力。

瑞典

上一則

四大指數下跌 科技股賣壓持續 台積電ADR逆勢漲

延伸閱讀

日系車在中國銷量持續下滑 日媒：日產減6成、本田砍半

日系車在中國銷量持續下滑 日媒：日產減6成、本田砍半
Gucci復甦又踢鐵板 母公司開雲營收再陷衰退 ADR重挫12%

Gucci復甦又踢鐵板 母公司開雲營收再陷衰退 ADR重挫12%
BMW新董座首訪中 拚2030年在中售車超95%本土化生產

BMW新董座首訪中 拚2030年在中售車超95%本土化生產
贏了中國商標官司卻傷了買氣 LVMH集團營收降溫

贏了中國商標官司卻傷了買氣 LVMH集團營收降溫

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」