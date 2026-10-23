四大指數下跌 科技股賣壓持續 台積電ADR逆勢漲

美股23日早盤再度下跌，前一天科技股的大跌仍然投資人內心不安。 路透

AI摘要 文章摘要整理： 美股因前一日科技股重挫後續承壓，四大指數早盤走低；同時油價因美伊衝突疑慮突破100美元，台積電ADR則逆勢上漲。

前一天科技股的大跌導致投資人持續不安，美股23日早盤走跌。同時，西德州原油價格也因擔心美伊衝突再起，突破每桶100美元大關。

道瓊工業指數23日早盤下跌546點，或1%；史坦普500 和那斯達克 指數則分別下跌0.5%和0.3%；費城半導體指數跌0.3%；台積電 ADR則上漲0.5%。

微軟、Meta的科技巨頭23日早盤仍舊呈現小跌。前一天，由於交易員評估了企業巨額貸款和利率上升對人工智慧（AI）和其他科技公司的影響，許多科技股出現回檔。

CoreWeave是這些會利用巨額貸款的資料中心公司當中的代表，該公司22日股價大跌10%，23日早盤又再跌2%。晶片股23日則呈現微升，美光和超微分別上漲約1%。

美國10年期公債殖利率23日小升1個基點至4.966%，30年期殖利率則持平、2年期殖利率小跌2個基點。前一天，由於投資人將美國政府公債視為避險天堂，美債殖利率呈現大跌。

國際油價23日也上漲，進一步增加了股市壓力。西德州中級原油期貨價格上漲2.2%至每桶101.67美元，布蘭特原油期貨則上漲1.8%至115.19美元。媒體稍早報導，美國和以色列可能正在籌劃對伊朗的再度攻擊，重啟2月底以來的地區戰爭。