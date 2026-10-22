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美股收盤／AI燒錢疑慮掀晶片股殺盤 費半重摔6.7%

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美股收盤／AI燒錢疑慮掀晶片股殺盤 費半重摔6.7%

編譯劉忠勇／綜合外電
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Meta大跌7%。該公司第3季營收創新高，卻揭露未來新增數十億美元支出承諾。路透
Meta大跌7%。該公司第3季營收創新高，卻揭露未來新增數十億美元支出承諾。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Meta加碼AI資本支出引發市場對融資與回報的疑慮，帶動晶片股與科技股重挫，資金轉向公債避險，但部分防禦與個股財報亮眼仍逆勢上漲。

美國晶片股22日遭到拋售，費城半導體指數重挫6.7%，創6月23日以來最大單日跌幅，英特爾、超微（AMD）、晟碟（SanDisk）和邁威爾（Marvell）均跌逾8%。Meta加碼AI支出的計畫，再度引發市場對龐大投資和融資需求的疑慮，拖累那斯達克指數下跌2.6%，資金轉向公債避險。

道瓊工業指數上漲11.89點，收52,867.98點，漲幅0.02%；史坦普500指數下跌93.74點，收7,663.43點，跌幅1.2%；那斯達克綜合指數下跌694點，收26,008.86點，跌幅2.6%，創6月以來最大單日跌幅。

費城半導體指數重摔6.7%，較6月22日歷史收盤高點回落逾26%，但今年來仍上漲51.5%，高於史坦普500同期的11.9%漲幅。台積電ADR大跌4.5%，跌幅小於費半。

晶片股全面下殺 財報過關也難逃賣壓

晶片製造設備業者科林研發（Lam Research）大跌11.8%，儘管營收和調整後獲利都優於分析師預估，股價仍遭重創，顯示市場對AI相關企業的期待甚高。

除了英特爾、超微、晟碟和邁威爾重挫逾8%，輝達、美光、SpaceX和CoreWeave也下跌，AI供應鏈普遍遭到拋售。

輝達執行長黃仁勳說，產業缺乏足夠資金，支應新型雲端業者成長，也加深市場對AI融資的擔憂。這類業者提供數位基礎設施，服務Meta和亞馬遜等超大規模資料中心業者。

Murphy & Sylvest資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte說，投資人開始發現AI成長題材存在漏洞，而主要指數科技股權重甚高，因此受到拖累。

Edward Jones的James McCann則指出，科技股先前大漲後，投資人如今更要求企業拿出AI投資回報的證據，也擔心利率居高不下，龐大支出能否持續。

Meta加碼支出跌7% 特斯拉縮減投資也收黑

Meta大跌7%。該公司第3季營收創新高，卻揭露未來新增數十億美元支出承諾，並計劃新增一類無表決權股票，為AI投資籌資。龐大的AI支出，也讓該公司出現十多年來首見現金淨流出。

投資人和分析師Louis Navellier說：「一切都回到Meta。」他認為，市場如今連帶拋售其他股票，形同「把嬰兒和洗澡水一起倒掉」。

特斯拉下跌3.1%。該公司上季自由現金流量意外為正，卻將全年資本支出預估下修至約200億美元，低於先前的逾250億美元。馬斯克在分析師電話會議上未進一步討論和SpaceX合併的構想。

下周公布財報的Alphabet、微軟和亞馬遜，同樣大舉投入資料中心建設，支出規模和投資回報將受到檢驗。

不過，黑石總裁葛雷（Jon Gray）並不認為AI熱潮將演變成泡沫。他說，泡沫是先建產能，再期待需求出現；AI卻是擴充產能，還擔心趕不上需求。這和避險基金大亨葛里芬日前認為AI產業「幾乎肯定」正走向泡沫的看法，形成對比。

黑石股價上漲8.4%。該公司認為，AI相關債務信用利差擴大，可能提供鎖定較高報酬的機會。

資金轉進公債 油價升至五個月高點

科技股震盪加上中東風險升高，帶動資金轉進公債，避險買盤蓋過能源漲價引發的通膨疑慮。

美國2年期公債殖利率下跌18.8個基點至4.635%，創一年多來最大單日降幅；10年期殖利率一個月來首度跌破5%，單日降幅為兩年多來最大；30年期下跌15.1個基點至5.286%。

初領失業救濟金人數下降，顯示就業市場仍穩，但隨股市下跌、金融情勢收緊，市場也降低對進一步升息的押注。依彭博報導，貨幣市場已不再完全反映聯準會年底前升息一次的預期。

布蘭特原油大漲4%，收每桶113.17美元，創5月以來最高收盤價。沙烏地阿拉伯再遭攻擊，加上美國和以色列據報重新規劃攻擊伊朗，推升供應疑慮。

黃金下跌約2.1%，至每英兩4,042.80美元；白銀下跌4.6%，跌至今年新低。比特幣隨科技股走低，下跌3.8%至81,395美元，跌破82,500美元的重要支撐。

寶僑、Spotify逆勢上漲

市場並非全面下跌。寶僑雖警告成本壓力將侵蝕獲利，業績仍優於預期，股價上漲5.6%。Spotify受惠付費用戶成長優於預期，以及第4季獲利展望強勁，上漲11.1%。

洛克希德馬丁上修全年銷售和獲利預估，並宣布和五角大廈達成十年戰機供應協議，股價上漲7%。聯合太平洋鐵路財報優於預期，上漲3.6%；康卡斯特上漲3.4%，美國航空上漲3%，IBM小漲0.3%。

莫德納則因癌症疫苗試驗資料提前在社群媒體流出，結果不如市場預期，股價重挫18%。

LSEG資料顯示，目前已有111家史坦普500企業公布第3季財報，其中83%業績優於分析師預期。

精華 FAQ

  • 主因是市場擔心AI相關企業持續擴大資本支出，卻未必能及時看到回報，Meta加碼投資更放大這種疑慮，導致晶片與大型科技股遭到集中拋售。

  • 道瓊小漲0.02%，史坦普500跌1.2%，那斯達克重挫2.6%；費城半導體指數更大跌6.7%，創6月23日以來最大單日跌幅，顯示賣壓主要集中在AI供應鏈。

  • 資金轉進美國公債避險，帶動殖利率明顯下滑；個股方面，寶僑、Spotify、洛克希德馬丁與黑石上漲，反映市場仍偏好財報穩健或具防禦性的標的。

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