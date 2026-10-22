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美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 4大指數齊跌

編譯陳律安／綜合外電
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市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美股早盤因AI支出與融資疑慮升溫而全面走弱，Meta與特斯拉財報未能提振股價；同時地緣政治風險推升油價，資金轉向美債避險。

美股四大指數22日早盤全面下挫，反映市場對人工智慧（AI）支出的疑慮升溫，地緣政治緊張情勢加劇，也推升國際油價。

道瓊工業指數早盤下跌272點或0.5%、史坦普500指數跌0.9%，那斯達克指數挫跌1.5%。費城半導體指數重挫4%、台積電ADR跌2.7%。

儘管特斯拉第3季財報優於預期，但汽車業務營收表現疲弱，早盤股價跌2%；Meta營收則超越市場預期，並釋出樂觀財測，但仍無法阻擋股價大跌近5%。

隨著市場持續擔憂AI支出，科技股普遍承壓。超微（AMD）股價下跌逾5%，美光科技與輝達分別下跌2.7%及近2%。

新型雲端服務（neocloud）龍頭CoreWeave股價也下跌4%，其公司債殖利率與信用違約交換（CDS）價格仍處於高檔。與此同時，輝達執行長黃仁勳22日接受CNBC訪問時表示，市場對新型雲端服務的需求「旺盛到超乎想像」，但他也指出，資金短缺正阻礙產業成長。

富國銀行交易員說，黃仁勳有關資金短缺的言論「令市場感到不安，再度引發投資人對信貸市場風險承受意願已達極限的擔憂」。他們也指出，Meta提及AI發展需要龐大資金，導致該公司股價轉弱，並拖累整體市場。

摩根大通表示：「此外，市場實際價格走勢及交易部門的回饋也顯示，投資人對AI融資的疑慮仍未消除，市場信心依然脆弱，而科技股近期走勢逆轉後，投資人仍缺乏信心，也未積極重新擴大部位。」

另一方面，紐約時報引述消息人士報導，美國與以色列計劃在下個月美國期中選舉後，再度對伊朗發動空襲，帶動油價大漲。美國總統川普周三深夜也告訴記者，華府目前並未與德黑蘭談判，而且「很快」就會有事情發生。

國際油價指標布蘭特原油期貨上漲近3%，突破每桶111美元；西德州中級原油期貨上漲2%，突破每桶99美元。

投資人也轉進美國公債尋求避險。指標10年期美債殖利率下跌逾9個基點，降至5.048%；2年期美債殖利率也下跌9個基點，降至4.733%。

精華 FAQ

  • 主因是市場對AI支出與資金來源的疑慮升高，科技股承壓，加上地緣政治緊張推升能源價格，投資人風險偏好明顯降溫，四大指數因此全面走弱。

  • 特斯拉雖優於預期，但汽車業務營收疲弱；Meta雖營收超標且財測樂觀，卻提到AI發展需要龐大資金，反而加深市場對支出與融資的擔憂。

  • 伊朗局勢升溫帶動布蘭特與西德州原油上漲，布蘭特更突破每桶111美元；同時投資人買進美債避險，10年期與2年期殖利率都下滑9個基點。

Meta 特斯拉 美股

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