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固定租約成硬傷 Tiffany銀座大樓大砍價求售

編譯易起宇／綜合外電
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Tiffany東京銀座門市所在大樓求售，但數個月來苦尋買家，如今願意降價三分之一...
Tiffany東京銀座門市所在大樓求售，但數個月來苦尋買家，如今願意降價三分之一。 路透

AI摘要

文章摘要整理：

Tiffany東京銀座大樓因25年固定租約壓低租金調整空間，業主雖降價求售仍難覓買家，折射日本商用不動產在升息與通膨下轉冷。

精品珠寶品牌Tiffany位於東京銀座的亞洲最大旗艦店，近期傳出所在的大樓正在求售，但幾個月過去了仍找不到買家，如今傳出業者不惜降價三分之一以刺激買氣，反映出在利率上升和通膨背景下，日本商用不動產市場正在降溫。

彭博引述知情人士報導，這座大樓的業主黑澤集團（Kurosawa Group），原先開價1,200億日圓（7.6億美元），但數個月來一直苦尋買家，如今願意接受最低報價800億日圓。

據彭博看到的銷售文件，Tiffany與這棟大樓簽了25年的固定租約。知情人士表示，在通膨環境下，這份固定租金的長期租約已讓許多潛在買家卻步，因為購買不動產的一大吸引力，就在於能夠調漲房租。

此事也凸顯出日本房市近幾個月景氣逐漸惡化，借貸成本和通膨壓力的上升，壓縮了利潤率，迫使買家變得更精挑細選。日圓貶值和持續通膨，也提高了對日本銀行（央行）會進一步升息的預期。

知情人士表示，黑澤集團並不急需現金，最後仍可能決定不予出售。

日本重返通膨，以及企業治理改革，迫使企業加速處分非核心資產，已帶動日本近年房市的投資熱潮。據CBRE調查，日本整體商用不動產投資今年上半年增長2%，但東京黃金地段的預期投報率卻降至紀錄新低。

固定租約在日本的公寓、辦公室和零售不動產市場十分普遍，而且因為價格已停滯近30年，所以很少引起注目。但隨著日本通膨率自2022年來普遍超過2%，有些大樓無法調漲房租，已讓許多潛在投資人卻步。

精華 FAQ

  • 該大樓原先開價1,200億日圓，但數個月來一直找不到買家，如今業主黑澤集團願意把最低報價降至800億日圓，等於大砍約三分之一以刺激買氣。

  • 因為在通膨環境下，買家通常期待透過調漲房租提升報酬，但Tiffany簽有25年固定租約，租金難以隨市場上調，削弱了投資不動產的重要吸引力。

  • 它顯示日本商用不動產在借貸成本上升、通膨壓力加劇下趨於降溫，買家更保守；雖然整體投資仍增長2%，但東京黃金地段投報率已降至紀錄新低。

利率 租金 日本

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