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不靠AI放閃 傳統眼鏡擦亮雷朋母公司上季業績

編譯吳孟真／綜合外電
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Ray-Ban母公司EssilorLuxottica上季營收優於預期，主要受到傳...
Ray-Ban母公司EssilorLuxottica上季營收優於預期，主要受到傳統眼鏡核心業務支撐。路透

AI摘要

文章摘要整理：

EssilorLuxottica第3季營收年增7.2%優於預期，成長主要來自傳統眼鏡與醫療科技業務，智慧眼鏡雖續增但動能放緩，帶動股價大漲。

全球眼鏡製造龍頭依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）第3季（上季）營收超越預期，主要受到傳統眼鏡核心業務支撐，儘管智慧眼鏡銷售增速放緩，整體營收仍穩健成長。

EssilorLuxottica 20日公布，上季按固定匯率計算的營收，年增7.2%至75億歐元（約84.2億美元），增幅優於分析師預估的6.3%，但不如第2季的8.7%。占整體營收大宗的眼鏡、眼科保健及醫療科技業務，營收年增6%。

規模較小的穿戴裝置部門，營收年增20%至4.86億歐元（約5.462億美元）。該部門產品包含與Meta共同開發的Ray-Ban（雷朋）和Oakley智慧眼鏡，以及具音訊功能的Nuance眼鏡。

這是EssilorLuxottica首次單獨揭露穿戴裝置部門營收，儘管需求強勁，但銷售年增幅已較前幾季放緩，凸顯核心的鏡片與鏡框業務仍是主要成長動能。該公司併預期，未來五年營收將維持穩健成長，但未提供具體數字預測。

財報公布後，EssilorLuxottica在巴黎股市21日一度大漲逾15%，漲幅創將近十年最大。

近來，EssilorLuxottica傳統眼鏡業務，一度被智慧眼鏡計畫的光環掩蓋。該公司市值一年前曾創下1,670億美元新高，但隨著市場重新評估AI眼鏡前景，今年截至20日收盤，這家眼鏡巨頭的股價已下跌逾40%，也促使投資人重新將目光轉向核心業務。

若以市場區分，上季北美營收年增4.7%，歐洲增7.5%，亞太地區則大增16%。

精華 FAQ

  • 該公司上季按固定匯率計算營收年增7.2%至75億歐元，優於分析師預估的6.3%。主要原因是核心的眼鏡、眼科保健與醫療科技業務表現穩健，支撐整體成長。

  • 穿戴裝置部門營收年增20%至4.86億歐元，包含與Meta合作的Ray-Ban與Oakley智慧眼鏡。不過增幅已較前幾季放緩，顯示市場仍看重傳統鏡片與鏡框業務。

  • 財報公布後，EssilorLuxottica在巴黎股市一度大漲逾15%，創近10年最大漲幅。區域表現方面，北美年增4.7%，歐洲增7.5%，亞太地區則大增16%。

匯率 Meta 智慧眼鏡

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