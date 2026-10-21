黃仁勳：Nvidia推貨櫃型模組式數據中心 數周可完成

黃仁勳在德國柏林「圖形處理器技術大會」介紹名稱為DSX POD的貨櫃式AI數據中心。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在柏林發表貨櫃式模組化AI數據中心DSX POD，主打把部署時間從數月縮短到14天，以加速AI工廠上線並盡早創造收益。

人工智慧(AI)晶片巨頭輝達 (Nvidia，另譯英偉達)年度科技盛會「圖形處理器技術大會」(GPU Technology Conference)正在德國柏林舉行，名稱為DSX POD的貨櫃式AI數據中心在展覽會上亮相。輝達創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)21日表示，數據中心的部署如果能從幾個月縮短到幾周，對所有AI工廠來說都將是徹底顛覆遊戲規則的突破。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，興建數據中心可能要花數月甚至數年才能上線，要到開始處理AI詞元(AI Token)時才能產生收益，因此上線時間花費越長，累積成本就越高。輝達希望縮短客戶等待AI系統開始產生收益的時間，只有貨櫃大小的模組化數據中心可望能將建廠時間減少到數周即可。

黃仁勳接受科技主播迪爾瑞·波薩(Deirdre Bosa)專訪時說，AI工廠非常龐大，耗時數月，「從系統出貨到部署完成開始運作的過程當中，如果我們能省下幾個月的時間，縮短到幾周即可上線，這對所有AI工廠來說都將是徹底顛覆遊戲規則的突破」。

次世代AI 晶片運算平台「薇拉·魯賓」(Vera Rubin)驅動的DSX POD，送抵現場之後馬上可以插電使用，連接冷卻、網路等基礎設施，整個部署過程從半年縮短到只須14天。

輝達表示，DSX POD不為取代傳統式的數據中心，但可以在實體設施準備就緒之前，做為開始運行AI應用程式的一種辦法。

黃仁勳在聲明中說：「透過Nvidia DSX POD，我們將工廠製造的精準度與速度帶入AI基礎設施建設，部署時間從數月縮短至數周，讓客戶能夠更快速地擴充產能，也讓產生收益的生產線盡快啟動。」

輝達表示，DSX POD支援液冷技術(liquid cooling)，但由於採用乾式冷卻器設計，與一般標準型數料中心相比，每天可節省5400萬公升用水。

輝達指出，目前正與安杜里爾(Anduril)、Armada、Bull、Crusoe、戴爾科技(Dell Technologies)、鴻海(Foxconn)等多家夥伴合作，預計在2027年初開始交付DSX POD。