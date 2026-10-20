運費飆升 亞洲煉油商改用較小型油輪、買到岸原油因應

荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 油輪運費飆升逼近歷史高點，促使台灣等亞洲煉油商改用較小型船舶、長約船與到岸價採購中東原油，以降低原料與運輸成本。

業者表示，在運費居高不下、逼近紀錄新高之際，台灣等地的亞洲煉油商為降低原料成本而改變做法，包括使用較小型的油輪及長期租用的船舶，還有以到岸價方式採購中東原油等。

路透社報導，油輪即期運費在10月初創下歷史新高，原因是中東產油國9月透過接駁服務及船對船轉運方式提高出口量，好將原油運出關鍵航道荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）。這使得大批船隻被「綁」在波斯灣（Persian Gulf），同時由於船舶遇襲事件增加，這類航運的風險溢價也跟著攀升。

維多集團（Vitol）亞洲區主管蓋拉格（Kieran Gallagher）上週在一場產業會議中表示，大約80艘超大型原油輪（VLCC）因往返荷莫茲海峽接駁運油而遭占用，導致船舶供給吃緊，並將美國原油運往亞洲的成本推升至每桶40美元。

交易商表示，高昂的運費已讓亞洲及歐洲煉油商對自身區域以外原油的需求冷卻，例如美國及非洲原油。台塑石化總經理林克彥對路透社表示：「運費太貴，所以非洲和美國的原油實在運不過來（亞洲）。」

林克彥表示，除了中東產油商之外，現在租船的業者並不多，亞洲買家則利用長期租約租用的船舶來壓低成本。

交易商也說，部分亞洲煉油商已改用較小型的阿芙拉型（Aframax）油輪，因為每桶原油的運輸成本已與VLCC相當。阿芙拉型油輪每艘約可裝載60萬桶原油，相較之下，VLCC每艘可裝載約200萬桶。

交易商表示，例如台灣中油上週買進6船阿芙拉型油輪的貨物，而非像往常一樣每月採購2至3船VLCC。中油未立即回應路透社的置評請求。

另外，交易商還提到，為提高出口量，中東產油業者阿布達比國家石油公司（ADNOC）已將未來兩個月裝載的貨物以到岸價方式出售給中國與印度。沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）也將下個月的貨物以到岸價售予亞洲買家，亦即運費均由賣方吸收。

雖然運輸成本已侵蝕煉油業者毛利中的一大塊，台塑石化總經理林克彥表示，為了履行合約義務，煉油廠仍須維持開工率。他補充道，計入中東原油的運費與保險成本後，淨煉油利潤仍高於每桶10美元。1151020