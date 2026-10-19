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美股早盤／油價跌 科技股回神 英特爾勁揚5%

編譯吳孟真／綜合外電
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美股19日早盤三大指數漲跌互見。歐新社
美股19日早盤三大指數漲跌互見。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

美股19日早盤科技股回神，帶動那斯達克與費半上漲，英特爾獲升評後大漲，市場則在財報季與AI成長疑慮中觀望。

美股19日早盤投資人逢低買進、科技股反彈，四大指數漲跌互見。市場也靜待特斯拉與Meta於21日公布財報。

道瓊工業指數早盤下跌137點，或0.2%，史坦普500指數上漲0.5%，以科技股為主的那斯達克綜合指數，上漲1%。費城半導體指數漲2.75%、台積電ADR漲1.38%。

根據美國政府19日發布的聯邦公報，聯邦機關必須從其系統中移除所有DeepSeek產品。該命令援引了美國網路安全法規，同時也禁止這家中國企業參與聯邦政府的合約標案。

英特爾早盤勁揚逾5%。摩根大通（小摩）將該公司投資評級從「減碼」調升至「中立」，並維持85美元目標價不變。新雲端業者CoreWeave則獲高盛調升投資評等，股價揚升3%。受債務疑慮拖累，該股上周重挫逾25%。

超微（AMD）與美光科技均上漲3.5%。

儘管科技股反彈，市場對AI交易能否持續強勁的疑慮成為焦點。CNBC引述消息人士報導，Anthropic第3季營收達168億美元，雖高於第2季的116億美元，但仍讓投資人對AI基礎設施建置帶動的成長速度產生疑慮。

油價19日早盤小跌。布蘭特原油下跌逾1%至每桶約108美元，美國西德州中級原油（WTI）期貨則小跌至每桶約101美元。

Meta與特斯拉在內多家大型企業本周將陸續公布財報，市場樂觀期待這些業績能為股市帶來穩定作用。

精華 FAQ

  • 道瓊工業指數早盤跌137點，史坦普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數上漲1%，費城半導體指數更勁揚2.75%，顯示科技股明顯回溫。

  • 主因是摩根大通將英特爾投資評級由「減碼」調升為「中立」，雖然目標價仍維持85美元不變，但升評仍提振市場信心，帶動股價上揚。

  • 投資人一方面等待Meta與特斯拉財報，一方面也關注AI交易能否持續強勁，以及美國政府要求聯邦機關移除DeepSeek產品等政策消息，油價則同步走弱。

英特爾 油價 美股

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