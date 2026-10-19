「川投顧」節稅放大絕？傳靠這個花招省下8億美元稅金

富比世推測，川普可能靠保育地役權，省下數億美元稅金。美聯社

「富比士」（Forbes）報導，美國總統川普 去年靠加密貨幣賺進14億美元，旗下地產帝國也進帳2億美元以上。富比世 推算，這讓川普2025年繳稅額暴增至超過5億美元，急需想辦法節稅。

美國稅法規定，地主留下土地，但放棄土地開發權，可獲減稅。該規定假設放棄開發，能保留自然棲地，等同慈善捐贈。川普把佛州 的川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）開發權，捐給非營利的環保組織，但未放棄高球場所有權。

這種作法有其好處，從稅務角度來看，這座高球場成了環境保育地；但對付費球友來說，這裡仍是高球場。儘管難以估計川普藉此省下多少稅金，但富比世研究川普過去的類似交易，並詢問八名業界專家，認為川普可能省下約莫8.25億美元，上下加減兩億美元。

從2005年到2025年，川普至少五度捐出「保育地役權」（conservation easement），每次都放棄土地開發權，但保留土地所有權。富比世估計，這能抵減逾10億美元收入。