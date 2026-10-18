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AI泡沫警訊？傳微軟撤單 Nscale上市前遭重擊

編譯廖玉玲／綜合外電
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新雲端服務商Nscale在英國本土第一座資料中心，傳出遭遇重大打擊，大客戶微軟已...
新雲端服務商Nscale在英國本土第一座資料中心，傳出遭遇重大打擊，大客戶微軟已取消算力租賃協議。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Nscale傳遭微軟撤單，英國資料中心又因供電與工期延誤受挫，恐重創其IPO計畫，也讓市場更擔心AI基建燒錢且難同步供電。

新雲端服務商Nscale在英國本土第一座資料中心，傳出遭遇重大打擊，大客戶微軟已取消算力租賃協議。除了可能衝擊Nscale的上市計畫，更可能加深市場對AI基建的疑慮。

英國電訊報報導，微軟原本預計成為Nscale英國第一座資料中心的「主力租戶」，承租多達2.3萬顆輝達NVIDIA）的AI晶片。但這座位於Loughton的園區，建設進度不斷延期，英國電網主管機關甚至告知，預估要到2030年代才會供電給該設施。Nscale就連在挪威的旗艦AI設施，也比原定進度落後半年。

Nscale上個月才剛遞件，最快本月在美國辦理首次公開發行股票（IPO），籌資最多30億美元。微軟此時撤銷算力合約，勢必重創其上市計畫與投資人信心。

此時恰逢AI市場的動盪期。Nscale的美國同業CoreWeave，因大手筆舉債蓋廠計畫引發市場隱憂，股價在過去一周慘跌25%，寫去年11月以來最慘一周；澳洲資料中心開發商Firmus也因投資人需求不足，已宣布放棄 IPO。此事再度加深市場對於AI基建「很燒錢且供電難同步」的執行風險。

Nscale聲明，該公司與微軟的關係依然穩固且長期，「倫敦地區性的電網結構性問題」，並不影響雙方其他現有合約。該公司並強調會持續開發該據點，並正積極尋找其他替代能源，來解決供電困境。微軟則未予評論。

精華 FAQ

  • 微軟取消的是原本作為Nscale英國資料中心主力租戶的算力租賃協議。此舉將直接削弱Nscale的營收可見度與投資人信心，並可能重創其最快本月登場的IPO計畫。

  • 該園區建設進度多次延期，且英國電網主管機關預估要到2030年代才可能供電，代表資料中心難以如期啟用；連挪威旗艦設施也落後半年，顯示執行風險不低。

  • 因為AI資料中心普遍需要巨額資本支出與穩定電力，但CoreWeave股價大跌、Firmus放棄IPO，加上Nscale遭撤單，反映市場正擔心AI基建成本高、供電又難同步。

微軟 NVIDIA 輝達

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