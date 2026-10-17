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川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

編譯湯淑君／綜合外電
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（...
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指出川普與拜登都因通膨問題失分，主因在於未理解選民感受、政策責任與穩定物價的重要性，未來政府須回到財政紀律與制度正軌。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。美國總統川普壓低物價的競選承諾跳票，民調顯示三分之二受訪者對川普處理經濟問題的方式表示不滿，陷入和前任總統拜登一樣的窘境。

保守派智庫美國企業研究院（AEI）經濟學家史川恩（Michael Strain）撰文指出，美國未來的政府應從中記取四個教訓。

一、選民沒興趣分析總體經濟，只會評估自己現在和未來面臨什麼經濟後果。川普和拜登一樣，試圖轉移選民注意焦點，從通膨勁升轉向低失業率。就經濟分析而言，這很合理；但從選民角度來看，這麼做並不管用。即使在2008年全球金融海嘯和「大衰退」最嚴峻的時期，勞工十之八九仍有工作。但過去五年期間，十名勞工中，就有十人眼睜睜看著物價愈漲愈高。

二、選民認定通膨與政策脫不了干係。據估計，拜登2021年的振興方案使那年基礎通膨率平添大約3個百分點，當時民調顯示一部分選民把通膨惡化歸咎於他的政策。同理，美國民眾如今也認定，川普對伊朗發動戰爭導致汽油價格上漲，川普挑起貿易戰也推升物價。一些共和黨籍議員甚至公開反對川普的關稅政策。

三、選民選總統，是希望解決問題，而不是要他診斷問題的成因。目前美國通膨居高不下，固然有一部分是拜登任內物價高漲的後遺症，以及聯準會（Fed）未能履行物價維穩職責。但川普也未認真採取行動減輕選民的負擔能力顧慮，反而蓄意淡化這種焦慮，聲稱高物價是民主黨的騙術，建議美國家庭少買「玩偶」和「鉛筆」給孩子。

四、總統理應推行有助於壓低、穩定通膨的政策。道理很明顯，但這兩位總統任內卻見到數十年來最揮霍的財政政策（拜登的振興方案），以及自殘式的貿易戰（川普揮舞關稅大刀），以致美國勞工更難收支平衡。

期中選舉過後，焦點會轉向川普的繼任者會是誰。下一任美國總統應當把負責任的財政政策和貿易自由化視為優先要務，並且尊重Fed獨立性，以緩和通膨和利率趨升壓力。落實促進生產力提升的政策，包括避免不必要的人工智慧（AI）監管規定，也有助於讓薪資名目成長率超越通膨率。

長期觀之，政治人物的成功，終究建立在政策成功的基礎上。選民將通膨竄升視為政策失敗。不論是民主黨或共和黨，都未能充分記取這個教訓。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為他雖承諾壓低物價，實際上卻未有效改善民眾負擔，還以關稅與淡化焦慮等方式處理通膨，結果讓選民感受與期待落空。

  • 選民不太分析總體經濟數字，而是直接評估自己現在與未來的生活壓力，因此物價上漲會比失業率更容易左右他們對政府的觀感。

  • 應以負責任的財政政策、貿易自由化與尊重Fed獨立性為先，並避免不必要的AI監管，透過提升生產力來減輕通膨與利率壓力。

拜登 川普 通膨

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