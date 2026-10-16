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全球債市否極泰來 本周表現2月來最強

編譯任中原／綜合外電
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利率期貨市場之前預期Fed在未來一年將升息四次，但在Fed主席華許16日於曼谷表...
利率期貨市場之前預期Fed在未來一年將升息四次，但在Fed主席華許16日於曼谷表示他對美國經濟的看法不變後，市場預期未來12個月只會升息三次。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

全球公債市場因AI股震盪與Fed升息預期降溫而反彈，美10年債殖利率回落，歐美長債同步走強，債市有望寫下今年2月來最佳周表現。

全球公債市場本周否極泰來，可望締造今年2月以來的最佳表現，原因是人工智慧（AI）相關類股動盪以及聯準會（Fed）10月底升息的可能性下降，使持續數月的頹勢得以告一段落。

10年期美國公債殖利率本周下跌0.17個百分點至5.08%，債券價格也隨之回升；若與上周的頂峰5.39%相比，降幅更達0.31百分點。

公債得以反彈主因是投資人擔憂AI榮景恐難持久，導致全球晶片股賣壓湧現。皇家倫敦資產管理公司多資產投資主管葛瑞漢表示，殖利率升高吸引了公債買家、科技股的避險情緒，以及預期Fed本月底將不會升息，都助長了投資人的熱情。

近幾個月來美國公債殖利率走高已吸引了一波買家進場，資金強勁流入公債基金。品浩集團等大型債券投資機構也表示，隨著股市估值過高與信用利差收窄，公債殖利率更具吸引力。

債市翻升也為歐洲經濟帶來喘息機會，之前歐洲長期公債殖利率都升到數十年來高點，但現在10年期英國公債殖利率已從月初時的5.5%回降到5.39%，義大利則由4.75%降到4.53%。

利率期貨市場之前預期Fed在未來一年將升息四次，但在Fed主席華許16日於曼谷表示他對美國經濟的看法不變後，市場預期未來12個月只會升息三次。

投資人表示，公債市場由空翻多是典型的「避險型」回升，一些投資機構被迫減碼公債空單。傑富瑞集團的專家庫馬表示，「（債市）這波漲勢是由投資人對AI周期的擔憂以及平倉部位所驅動」。

反觀那斯達克100指數本周共下跌3%，是7月來表現最差的一周。本周資料中心業者發行的公司債價格大跌，令市場擔心AI榮景的持續力。

精華 FAQ

  • 主因是投資人對AI榮景持續性轉趨保守，帶動科技股與相關信用債承壓，同時市場認為Fed本月底升息機率下降，促使資金回流公債避險。

  • 美國10年期公債殖利率本周下跌0.17個百分點至5.08%，若與上周高點5.39%相比，回落幅度更達0.31個百分點，帶動債券價格回升。

  • 那斯達克100指數本周下跌3%，創7月來最差表現，顯示資金轉向防禦資產；歐洲長債殖利率也回落，英國與義大利公債均從高點下滑。

殖利率 聯準會

上一則

Fed主席華許表態後 10月維持利率不變預期升溫

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