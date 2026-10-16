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Fed主席華許表態後 10月維持利率不變預期升溫

中央社曼谷16日綜合外電報導
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美國聯邦準備理事會主席華許（Kevin Warsh）。（歐新社）
美國聯邦準備理事會主席華許（Kevin Warsh）。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

華許表示近期全球情勢大致符合預期，市場因此下修10月升息機率；他也強調AI將深刻影響經濟，但短期仍可能帶來通膨壓力。

美國聯邦準備理事會主席華許暗示，即使美國通膨數據高於預期，仍未動搖他對美國經濟的看法。市場對於本月升息的預期因而進一步降溫。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，華許（Kevin Warsh）今天在曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）高峰會中指出，他不會對聯邦準備理事會（Fed）下次利率決策表決的計畫「預先作出判斷」，同時表示當前經濟狀況與決策官員在9月進行3年來首次調升借貸成本時的預期「大致上」一致。

華許說：「我們作出判斷，我們觀察到全球經濟如何影響美國…在過去大約一個月裡，全球情勢大致上符合我們的預期。」

市場針對聯準會官員28日會議動向的預期在本週出現大幅波動。美國14日公布高於預期的通膨數據後，市場押注升息的機率一度攀升至55%，隨後稍有回落。

根據聯邦基金期貨市場，華許發言後，升息的預期今天進一步下滑，從約27%降至約15%。

法新社報導，華許今天還表示，人工智慧（AI）技術是他所見過對全球經濟「造成最深遠影響的變革」。他預期AI會帶來正面影響，但過程將會「顛簸」。

他在國際貨幣基金與世界銀行（World Bank）年會的一場活動中說：「我認為，這項新科技的問世大概是我這輩子見過對美國以及全球經濟影響最深遠的變革。」

華許表示，身為美國中央銀行負責人，他會「嚴肅且負責任地」看待這項技術對宏觀經濟的影響，包括短期而言因需求面效應而推升通膨，以及長期而言預期會出現的供給面正向衝擊。

他坦言，AI投資熱潮短期內將推高物價，但「從長遠來看，這對全球經濟、對美國經濟來說，確實有巨大益處」。

華許也提到，預期聯準會將會利用AI，以便在執行貨幣政策時能夠更有效地分析數據，這正是該技術所帶來的正面影響之一。

不過他也提醒，市場會如何圍繞著這項技術而演變，未來的發展方向仍充滿不確定性。

精華 FAQ

  • 因為他認為近期經濟狀況與9月升息時的判斷大致一致，且不會對下次決策預先下結論。市場解讀為Fed暫時不急於再度升息，機率因此下降。

  • 在美國公布高於預期的通膨數據後，升息機率一度升到55%，之後回落；華許談話後，聯邦基金期貨顯示升息預期再降至約15%，顯示市場轉趨保守。

  • 他認為AI是對全球經濟影響最深遠的變革之一，長期將帶來巨大正面效益，但短期因投資熱潮與需求上升，可能先推高物價，過程也會較為顛簸。

利率 華許 通膨

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