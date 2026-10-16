費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底
費半指數連7跌之際，技術分析師認為那斯達克100盤中強彈顯示短多訊號，但也提醒修正未必結束，半導體與大盤仍有下探風險。
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費半指數連7跌之際，技術分析師認為那斯達克100盤中強彈顯示短多訊號，但也提醒修正未必結束，半導體與大盤仍有下探風險。
美國費城半導體指數一連七個交易日收黑，但華爾街技術分析師指出，那斯達克100指數15日（周四）盤中從低谷逆勢翻揚，或許是10月美股回檔修正以來最令人鼓舞的訊號。
MarketWatch報導，Jefferies技術分析師柯許（Dan Kirsch）指出，那斯達克100指數（NDX）周四走勢大逆轉，自盤中低谷強彈幅度是4月來大，「或許是10月行情開始修正以來最令人振奮的發展」。他的解讀是，美股近日踉蹌下跌提供誘人的買進機會，若趁此時布局，可望迎來11月和12月一波大漲行情。
柯許備受市場尊敬，他的每日技術分析吸引廣大讀者。他在周五的報告中說，已料到本月市場波動加劇，但沒想到科技股變得如此弱勢；最令人振奮的是市場「廣度」改善，而且漲勢分布擴散力道比他預期強。
他指出，最新發展是科技股走勢與其他類股分道揚鑣：那斯達克100指數從近期高峰回跌約5%，史坦普500等權重指數則從低點彈升7%到8%。柯許認為，對美股大盤而言，這是令人振奮的跡象；當然，假如科技股也一併轉強，會更理想。
BTIG技術分析師柯林斯基（Jonathan Krinsky）也認為，美國科技股已蓄勢待漲。他說，費半指數連跌七天後，「半導體股一波技術反彈終於準備就緒，但我們對大盤走勢的展望並未因此改變，仍是後市可能進一步下跌」。
柯林斯基表示，費半指數連跌天數這麼長，他只找到兩個往例，分別發生在2002年和2008年。在那兩個前例中，費半指數都強力反彈，但接下來數周卻跌得更深，分別重挫33%和38%。
他認為這次也不例外，半導股短線可能強彈，然後又展開更深的跌勢。
柯許說，現在說這波修正期已結束，言之過早。他的技術分析顯示，史坦普500指數仍有下測100日移動均線（大約在7,600點附近）的空間。他也呼應柯林斯基的觀點，對費半指數展望仍有疑慮，並強調11,000點是下一個重要支撐。
柯許表示，科技股轉弱，是導致美國公債殖利率回落的主要驅動力之一。他預估10年期美債殖利率會先滑向5%，然後再降至4.8%。而美債殖利率從高點降下來，正為美股漲勢擴散推波助瀾。
因為那斯達克100指數在盤中自低點強勢翻揚，創下4月以來最大反彈幅度，顯示市場買盤回流，且類股廣度改善，讓技術分析師認為短線出現較明確的多頭跡象。 柯許認為，近期美股回檔反而提供了誘人的布局機會，若投資人趁勢進場，後續11月與12月可能迎來一波大漲行情，但他也強調目前仍不能斷言修正已經結束。 柯林斯基指出，費半連跌7天的歷史案例極少，而2002年與2008年的前例都先反彈、後續卻再大跌33%與38%，因此他認為這次也可能先技術反彈，再走出更深跌勢。
精華 FAQ
因為那斯達克100指數在盤中自低點強勢翻揚，創下4月以來最大反彈幅度，顯示市場買盤回流，且類股廣度改善，讓技術分析師認為短線出現較明確的多頭跡象。
柯許認為，近期美股回檔反而提供了誘人的布局機會，若投資人趁勢進場，後續11月與12月可能迎來一波大漲行情，但他也強調目前仍不能斷言修正已經結束。
柯林斯基指出，費半連跌7天的歷史案例極少，而2002年與2008年的前例都先反彈、後續卻再大跌33%與38%，因此他認為這次也可能先技術反彈，再走出更深跌勢。
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