美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國9月CPI與PPI升幅超預期，但10年期美債殖利率卻先升後跌，主因是5%以上報酬吸引長線資金、股市風險升高，以及市場開始偏向公債避險。

美國14日及15日先後公布9月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），升幅都明顯擴大，且都高於預期，這意味通膨 壓力升高，公債殖利率 理應上升。但14日10年期美債殖利率雖一度上升到5.3%以上，但收盤卻降到5.2%以下，15日更是進一步下降到接近5%。市場實況與經濟理論明顯相悖，為何如此？

首先，也是最重要的原因，應是長債殖利率突破5%，對口袋深、重視穩定報酬率的投資機構來說，已經具有相當的吸引力。

其次美國科技股表現雖強，但仍具有景氣循環性，人工智慧（AI）業者的獲利不可能一直強勁。最近AI概念股「泡沫說」甚囂塵上，一些業者公布的獲利並不如預期，OpenAI、Firmus等業者甚至延後股票上市日期，費城半導體指數近日更大幅回檔，顯示股市風險升高；基於美國公債仍卻是安全性最高的投資項目，因此股市人氣轉弱時公債自然成為避險工具。

公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點；就算考慮到庫藏股買回及股利收入，股市總殖利率也僅2.6%，同樣是2000年來低點，公債的相對吸引力已經浮出。

再者，對口袋深的長期投資人而言，目前投資公債也較有利。如果現在買進10年期美債，並持有到底，平均年報酬率在5%以上；若現在買進股票並持有10年，則依據席勒教授的景氣循環調整本益比（CAPE）所顯示的歷史先例，投資報酬率將接近於零。

殖利率上升，也可能使政府企業的資本支出更有紀律，這應受公債投資人歡迎。而且當實質殖利率上升之際，金融工程較難以推動市場，這將使投資機構對金融體系的長期穩定更有信心。

最近許多債市大空頭已翻空為多。例如品浩集團投資長艾達信表示，目前正在減少美債的空單部位，貝萊德集團也對短期美債轉多。基金經理人似乎普遍同意這種看法，美國銀行（BofA）每月全球基金經理人調查報告顯示，有略少於半數的經理人預期長債殖利率將就此回降。出現這種看法的原因之一，可能是市場對聯準會（Fed）轉向「鷹派」的焦慮可能過當；紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯14日就表示，他雖預期12月Fed將再升息1碼，但預料明年將無須升息。

儘管這些正面因素可能還不足以使投資人普遍棄股就債，但對長期資產配置者而言，公債殖利率上升的確提供了股票以外的替代選項。