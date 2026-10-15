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美股觀察指標? 彭博：台灣的這個數據比美債殖利率更有參考價值

編譯廖玉玲／綜合外電
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台灣是規模小、周期性極強的經濟體，如今又是AI投資熱潮中重要的晶片生產地，因此與...
台灣是規模小、周期性極強的經濟體，如今又是AI投資熱潮中重要的晶片生產地，因此與全球經濟周期更加緊密相連。圖為基隆港一隅。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

彭博策略師指出，美股目前未必怕高殖利率，真正該盯的是台韓晶片出口；若這些領先指標轉弱，才更可能預告全球獲利與投資周期下行。

彭博資訊總體經濟策略師懷特（Simon White）指出，美國公債殖利率可能影響美國股市，但是當周期性極強的兩個亞洲經濟體出口下滑時，事情恐怕才更「大條」。

近來美債殖利率節節高升，美股史坦普500指數依然堅挺，懷特歸納出幾個理由：

• 實質經濟成長帶動殖利率，而非通膨危機： 近期名目殖利率上升，主要由「實質經濟成長強勁」所驅動，而非財政風險。這種良性的成長預期，抵消了高殖利率對市場的衝擊，也讓最新公布的美國CPI數據，儘管超出預期，仍不足以扭轉由AI帶動的牛市。

• 獲利成長速度超越估值修正壓力： 雖然殖利率上升，導致對利率較敏感的遠期本益比下滑，但企業的「遠期營收與利潤率成長」極為強勁。盈餘高速成長，完全主導並吸收了高貼現率（高殖利率）對未來現金流折現的負面衝擊。

• 未來五年的股權風險溢酬（ERP）依然吸睛： 若加入未來五年的盈餘預期，史坦普500的隱含股權風險溢酬仍高達3.67%，因此即便在高殖利率環境下，美股整體預期報酬率依然攀升至近 9%，因此資金並未出現從股票大舉外流至債券的情況。

市場正密切關注企業資本支出放緩的跡象，將其視為獲利趨勢即將轉向、賣出時機來臨的徵兆。但懷特提醒不要浪費時間關注市場的資本支出預期，也不要過度依賴個別新聞標題或公告，認為某家大型科技公司正在縮減開支。

懷特說，普遍存在的資本支出問題，應該會及早在台灣和南韓的出口數據中顯現。今年來這兩個地區的出口維持強勁成長，是獲利會顯著成長的早期指標之一。

台韓都是規模較小、周期性極強的經濟體，與全球經濟周期緊密相連。如今，這兩個地區都是AI投資熱潮中晶片的重要生產地，這種關聯性更加緊密。台韓的出口數據都是每月公布，且月初就出爐；南韓的出口數據甚至每隔十天就公布一次最新統計。

而南韓和台灣目前的出口數據，幾乎都沒有顯示出投資周期即將下行的跡象。

當然，獲利預期下降的原因，可能並非只有資本支出回落，但晶片出口仍然是一個極有可能成為領先指標的指標，因為它通常能提前三至六個月，偵測到經濟回落的跡象。無論如何，股票投資人應該密切關注晶片出口的下降，其關注程度應與公債殖利率相當，甚至更高。

精華 FAQ

  • 因為近期殖利率上升主要來自實質成長，而非通膨或財政危機；同時企業盈餘與營收成長強勁，足以抵銷高貼現率的壓力，因此美股仍有支撐。

  • 台韓是高度周期性的經濟體，且與全球景氣和AI晶片供應鏈緊密連動；它們的出口通常會比其他數據更早反映企業資本支出與獲利趨勢變化。

  • 最值得注意的是台韓晶片出口是否出現明顯下滑，因為這類數據通常可提前3至6個月反映景氣回落；若轉弱，可能意味投資周期與獲利成長即將放緩。

殖利率 史坦普500 美股

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