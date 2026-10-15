我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前主播薛楷莉被通緝20年 通緝網站曝光「大頭照」

川普踩煞車 胡德堡槍手死刑不直播

「川普通膨」與「拜登通膨」後果有何差別？克魯曼：代價更高

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

AI摘要

文章摘要整理：

克魯曼認為，2021至2022年通膨已在低失業下化解，但川普上任後關稅與伊朗戰爭再度推升物價，恐讓美國面臨更高代價。

伊朗戰爭觸動能源價格勁揚，導致美國9月消費者物價和生產者物價漲幅雙雙高於預期，且通膨已擴及非能源產品，並已反映在運費、飯店住宿費、機票等價格上。與2021年至2022年那波通膨竄升相比，這波通膨有多嚴重？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼15日撰文說，美國和世界其他地區一樣，也在2021年至2022年遭遇一波通膨勁升，主因是新冠肺炎疫情的後遺症揮之不去。到2024年，美國大致已打贏抗通膨之戰，而且付出的代價很低--當年許多分析師警告失業率必須大幅升高才能壓制通膨，但那種預言並未發生，通膨在失業率未顯著升高的情況下依然降了下來。

然而，美國選民仍怪罪於時任美國總統拜登，並把川普再度拱上總統寶座。

克魯曼指出，川普贏得2024年美國總統大選的一大諷刺是，許許多多的美國選民輕信他的競選諾言：上任「第一天」就會把物價壓下來。事實上，川普上台時，通膨已經大幅趨緩，但他卻讓抗通膨之戰由勝轉敗。

拜登政府該為2021年至2022年通膨猛竄負多大責任，經濟學家仍有歧見。但誰該為眼前這波通膨負責，則毫無疑問。克魯曼指出，川普應負全責，因為他先是祭出關稅，接著又發動伊朗戰爭，導致如今通膨復熾。

克魯曼說，通膨震撼連番來襲，將使美國面臨疫後未見到的一個重大風險：通膨預期扎根，以致美國將來可能必須來一場經濟衰退，才能把通膨壓下來。

精華 FAQ

  • 他認為前一波通膨主要來自疫情後遺症，雖然升幅明顯，但美國最後在失業率未大幅上升的情況下就把通膨壓下來，代價相對低。

  • 因為川普先祭出關稅，後又發動伊朗戰爭，帶動能源與運費、住宿、機票等價格上漲，讓通膨從能源擴散到更多商品與服務。

  • 他警告，若通膨震盪持續，民眾對物價上漲的預期可能根深蒂固，未來美國或許得靠一場經濟衰退，才能重新把通膨壓下來。

通膨 川普 克魯曼

上一則

美股早盤／科技股續跌 道瓊漲234點

延伸閱讀

美國長債殖利率為何節節攀升？克魯曼：有近因與背景因素

美國長債殖利率為何節節攀升？克魯曼：有近因與背景因素
法公債殖利率為何飆高？學生示威其來有自？克魯曼一文詳解

法公債殖利率為何飆高？學生示威其來有自？克魯曼一文詳解
全球公債殖利率竄升有十大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單

全球公債殖利率竄升有十大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單
物價仍高、薪資停滯 消費者信心12年來最低「比疫情時糟」

物價仍高、薪資停滯 消費者信心12年來最低「比疫情時糟」

熱門新聞

川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02
「股神」巴菲特一直以來都建議投資人投資低成本的史坦普500指數基金。 美聯社

「股神」巴菲特這個建議 至今仍對99%投資人管用

2026-10-09 13:06
下周銀行財報打頭陣，展望比財報本身更受關注。（路透）

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

2026-10-10 01:12
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

2026-10-11 07:20

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」