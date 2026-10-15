「川普通膨」與「拜登通膨」後果有何差別？克魯曼：代價更高
克魯曼認為，2021至2022年通膨已在低失業下化解，但川普上任後關稅與伊朗戰爭再度推升物價，恐讓美國面臨更高代價。
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克魯曼認為，2021至2022年通膨已在低失業下化解，但川普上任後關稅與伊朗戰爭再度推升物價，恐讓美國面臨更高代價。
伊朗戰爭觸動能源價格勁揚，導致美國9月消費者物價和生產者物價漲幅雙雙高於預期，且通膨已擴及非能源產品，並已反映在運費、飯店住宿費、機票等價格上。與2021年至2022年那波通膨竄升相比，這波通膨有多嚴重？
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼15日撰文說，美國和世界其他地區一樣，也在2021年至2022年遭遇一波通膨勁升，主因是新冠肺炎疫情的後遺症揮之不去。到2024年，美國大致已打贏抗通膨之戰，而且付出的代價很低--當年許多分析師警告失業率必須大幅升高才能壓制通膨，但那種預言並未發生，通膨在失業率未顯著升高的情況下依然降了下來。
然而，美國選民仍怪罪於時任美國總統拜登，並把川普再度拱上總統寶座。
克魯曼指出，川普贏得2024年美國總統大選的一大諷刺是，許許多多的美國選民輕信他的競選諾言：上任「第一天」就會把物價壓下來。事實上，川普上台時，通膨已經大幅趨緩，但他卻讓抗通膨之戰由勝轉敗。
拜登政府該為2021年至2022年通膨猛竄負多大責任，經濟學家仍有歧見。但誰該為眼前這波通膨負責，則毫無疑問。克魯曼指出，川普應負全責，因為他先是祭出關稅，接著又發動伊朗戰爭，導致如今通膨復熾。
克魯曼說，通膨震撼連番來襲，將使美國面臨疫後未見到的一個重大風險：通膨預期扎根，以致美國將來可能必須來一場經濟衰退，才能把通膨壓下來。
他認為前一波通膨主要來自疫情後遺症，雖然升幅明顯，但美國最後在失業率未大幅上升的情況下就把通膨壓下來，代價相對低。 因為川普先祭出關稅，後又發動伊朗戰爭，帶動能源與運費、住宿、機票等價格上漲，讓通膨從能源擴散到更多商品與服務。 他警告，若通膨震盪持續，民眾對物價上漲的預期可能根深蒂固，未來美國或許得靠一場經濟衰退，才能重新把通膨壓下來。
精華 FAQ
他認為前一波通膨主要來自疫情後遺症，雖然升幅明顯，但美國最後在失業率未大幅上升的情況下就把通膨壓下來，代價相對低。
因為川普先祭出關稅，後又發動伊朗戰爭，帶動能源與運費、住宿、機票等價格上漲，讓通膨從能源擴散到更多商品與服務。
他警告，若通膨震盪持續，民眾對物價上漲的預期可能根深蒂固，未來美國或許得靠一場經濟衰退，才能重新把通膨壓下來。
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