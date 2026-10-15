美9月PPI增幅超預期 4年最高 公債殖利率不升反降
美國9月PPI與核心PPI大幅攀升，顯示能源漲價正推升更廣泛通膨；零售銷售雖放緩但仍具韌性，公債殖利率卻下跌，市場預期Fed後續升息壓力升高。
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美國9月PPI與核心PPI大幅攀升，顯示能源漲價正推升更廣泛通膨；零售銷售雖放緩但仍具韌性，公債殖利率卻下跌，市場預期Fed後續升息壓力升高。
美國9月整體及核心生產者物價指數（PPI）無論是年比或月比都大幅上升，顯示能源價格上漲使通膨壓力加重，而且更擴散到能源之外的更廣泛部門；零售銷售成長明顯減緩，扣除汽油更僅略微增加。但美國公債殖利率卻不升反降，顯示公債買氣回籠，美股史坦普及那斯達克期指雙雙下跌。
9月整體PPI比8月大幅上升1.3%，是四年多來最大漲幅，遠高於預估的0.6%，及8月時的0.5%升幅；比去年同期上升6.3%，高於預估的5.4%，及8月時的5.6%升幅。
扣除能源及食品後的核心PPI比8月上升0.7%，高於預估的0.3%，及8月時的0.2%升幅；比去年同期上升5%，高於預估的4.4%，及8月時的4.6%升幅。
扣除食品、能源及貿易項目後的雙核心PPI比8月上升0.5%，高於預估及8月時的0.3%升幅；比去年同期上升5%，高於預估的4.7%，及8月時的4.8%升幅。
另外紐約區聯邦準備銀行公布的10月一般景氣情勢指數大幅上升17.9，達25.5，遠高於預估；報告中也預料未來幾個月通膨壓力仍將居高，對未來6個月的物價預期上升到2022年來最高。
9月整體零售銷售比8月增加0.8%，高於預估的0.3%，但低於8月時的1.1%增幅；扣除汽車後，比8月增加0.9%，高於預估的0.5%，但低於8月時的1.3%增幅；扣除汽車及汽油後，增幅降為0.2%，符合預估，低於8月時的1.1%。控制組銷售額僅比8月增加0.1%，低於預估的0.3%，及8月時的1.2%增幅。
PPI雖顯示通膨居高，但10年期美國公債殖利率反而進一步下降，周四早盤總共比周三大幅下降12基點，報5.06%，顯示投資機構仍認為目前的殖利率具有中、長期的吸引力，繼續買進公債，以鎖定長期且穩定的報酬率；加上近日美股下跌，使公債再度發揮避險功能。美股標普500期指下跌約0.3%，那斯達克期指下跌約1.25%。
經濟學者表示，連日消費者及生產者物價指數雙雙大幅上升，主要是受能源價格飆漲影響，但其他部門也已雖受到波及，因此純粹從通膨勢頭觀察，10月底聯準會（Fed）再度升息的機率已經升高；但由於11月初將舉行國會期中選舉，政治時機敏感，因此是否升息仍高度不確定，但12月升息幾乎已是板上釘釘。
因為9月整體與核心PPI無論月比、年比都明顯高於預期，且增幅創下4年多來新高，顯示能源漲勢已擴散到更多產業，通膨壓力正在加重。 9月零售銷售雖優於預估，但比前月明顯放緩，尤其扣除汽車與汽油後增幅更低，控制組銷售幾乎停滯，反映消費力道開始降溫。 投資人一方面認為高殖利率具吸引力而買進公債，另一方面也把公債視為避險工具；同時，通膨升溫讓Fed後續升息機率提高，拖累美股期指表現。
精華 FAQ
因為9月整體與核心PPI無論月比、年比都明顯高於預期，且增幅創下4年多來新高，顯示能源漲勢已擴散到更多產業，通膨壓力正在加重。
9月零售銷售雖優於預估，但比前月明顯放緩，尤其扣除汽車與汽油後增幅更低，控制組銷售幾乎停滯，反映消費力道開始降溫。
投資人一方面認為高殖利率具吸引力而買進公債，另一方面也把公債視為避險工具；同時，通膨升溫讓Fed後續升息機率提高，拖累美股期指表現。
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