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AI股會像7月底迅速反彈嗎？小摩：現在情況不一樣了

編譯湯淑君／綜合外電
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人工智慧（AI）股跌勢再起。（路透）
人工智慧（AI）股跌勢再起。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

摩根大通指出，10月AI股賣壓雖重，但因低接買盤不足、空頭部位下降與槓桿資金增加，這次不太可能複製7月底的快速反彈。

人工智慧（AI）概念股近日賣壓再起，摩根大通全球策略師團隊認為，10月這波AI股跌勢欠缺讓7月底那波跌勢迅速反彈的條件。

MaketWatch報導，摩根大通策略師帕尼葛卓魯領導的團隊在報告中指出，這回投資人似乎欠缺「逢低買進」意願、可能引爆軋空行情的放空部位也已減少，而停泊在槓桿型ETF的資產則已增加。

帕尼葛卓魯說，這意味AI基建股縱使遭遇賣壓，從持有部位或資金流角度來看，並不像已經「超賣」。

近幾個月來，AI股賣壓加速凸顯投資人對成長展望存疑，因利率節節升高，Anthropic和OpenAI也不知何日能轉虧為盈。費城半導體指數過去五個交易日大跌10%，同時期英特爾等晶片股跌幅類似。

帕尼葛卓魯指出，新一波AI股大地震的震央在南韓，SK海力士和三星電子過去一個月來跌幅近三分之一，原因相同：擔心AI資本支出將放緩，以及中國大陸低價競爭恐侵蝕利潤、有損成長。

相較於ETF投資人趁7月AI股大跌時逢低承接，當前這波「賣壓2.0」迄今吸引的低接買盤微弱。7月美國掛牌的南韓大型ETF放空部位大增，這回變化極微。再看「槓桿型記憶體ETF管理的資產總值」相對於「標的股市值」的比值，在7月底觸底後，8月和9月再度升高；比值愈大，行情波動更劇烈。

精華 FAQ

  • 策略師認為，這次市場缺乏明顯逢低買盤，可能引發軋空的空單也已減少，同時槓桿型ETF資產增加，使得AI股從資金流與持股結構看起來並不算超賣。

  • 賣壓反映投資人對AI成長前景轉趨保守，尤其在利率上升下，市場質疑Anthropic與OpenAI何時能轉虧為盈，也擔心AI資本支出放緩。

  • SK海力士與三星電子近1個月跌幅接近1/3，主因是市場擔心AI需求放緩、資本支出降溫，以及中國低價競爭可能侵蝕記憶體與晶片業者的獲利。

小摩 摩根大通 概念股

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