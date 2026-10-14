我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／通膨衝擊共和黨選情、眾議員歐瑪遭調查

教宗接受手術切除腫瘤 醫師：已恢復行走和進食

串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人

中央社紐約14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Netflix因成長減緩，傳將裁減約1000個職位。（路透）
Netflix因成長減緩，傳將裁減約1000個職位。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Netflix因成長趨緩與營運壓力，傳出將裁員約1000人，並調整資源配置以維持紀律，同時面對營收增速下降與用戶使用時間減少的挑戰。

影音串流龍頭Netflix（網飛）因成長減緩，傳將裁減約1000個職位。公司高層認為，為達成娛樂全世界的使命，必須在人力與資源配置上保持紀律。

法新社報導，美國數家媒體今天報導，串流平台Netflix成長減緩，傳出將裁減約1000個職位，約占員工總數6%。分析師指出，即使是串流龍頭，也難逃成長減緩的壓力。

Netflix股價今年以來已下跌15%。

多家報導指出，網飛共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與皮特斯（Greg Peters）在內部備忘錄寫道：「我們的使命是娛樂全世界，這項使命雄心勃勃，要達成它，就必須在人力與資源的優先配置上保持紀律。」

網飛現已穩居影音串流市場龍頭，無法再以過去速度成長。它第2季營收較去年同期成長13.4%，低於第1季的16.2%。

這家總部位於加州洛斯加塔斯（Los Gatos）的公司，對於剛結束的第3季，預測營收成長為11.7%。

媒體報導，在持續多年成長後，用戶在Netflix所花費的時間下降。

彭博（Bloomberg）7月初指出，影集平均收視人數在播完第1季後下降。

eMarketer分析師貝尼斯（Ross Benes）認為，「Netflix裁員顯示，即使是頂尖串流公司，也無法免於成長停滯與財務困難。」

貝尼斯表示，「雖然Netflix將擴展體育內容，但在營收遠比訂戶增加數更重要的時刻縮減人力。隨著壓力升高，Netflix將設法依靠低成本內容扭轉局勢。」

Netflix對裁員消息並沒有立即回應。

精華 FAQ

  • 多家媒體報導，Netflix傳將裁減約1000個職位，約占員工總數的6%。這反映公司在成長放緩後，開始更嚴格控制人力與成本配置。

  • 共同執行長在內部備忘錄指出，Netflix要達成娛樂全世界的使命，必須在人力與資源優先順序上保持紀律，因此需要更審慎地分配資源。

  • 報導指出，Netflix營收成長已從第1季的16.2%降至第2季的13.4%，第3季預測更只有11.7%，加上用戶收視時間下降，顯示成長動能明顯放緩。

Netflix 裁員

上一則

投資教育是財商教育自然延伸 瑞銀 CIO：培養理財能力從小開始

延伸閱讀

派拉蒙正式併華納兄弟 組好萊塢巨擘

派拉蒙正式併華納兄弟 組好萊塢巨擘
迪士尼今年第3波裁員狂砍上千人 兩大部門成重災區

迪士尼今年第3波裁員狂砍上千人 兩大部門成重災區
Nike財測慘 推25億元節流計畫、明年起裁員

Nike財測慘 推25億元節流計畫、明年起裁員
美股財報季開鑼 華爾街銀行3好1壞

美股財報季開鑼 華爾街銀行3好1壞

熱門新聞

川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02
「股神」巴菲特一直以來都建議投資人投資低成本的史坦普500指數基金。 美聯社

「股神」巴菲特這個建議 至今仍對99%投資人管用

2026-10-09 13:06
下周銀行財報打頭陣，展望比財報本身更受關注。（路透）

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

2026-10-10 01:12
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

2026-10-11 07:20

超人氣

更多 >
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕
好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」