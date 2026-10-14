串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人
Netflix因成長趨緩與營運壓力，傳出將裁員約1000人，並調整資源配置以維持紀律，同時面對營收增速下降與用戶使用時間減少的挑戰。
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Netflix因成長趨緩與營運壓力，傳出將裁員約1000人，並調整資源配置以維持紀律，同時面對營收增速下降與用戶使用時間減少的挑戰。
影音串流龍頭Netflix（網飛）因成長減緩，傳將裁減約1000個職位。公司高層認為，為達成娛樂全世界的使命，必須在人力與資源配置上保持紀律。
法新社報導，美國數家媒體今天報導，串流平台Netflix成長減緩，傳出將裁減約1000個職位，約占員工總數6%。分析師指出，即使是串流龍頭，也難逃成長減緩的壓力。
Netflix股價今年以來已下跌15%。
多家報導指出，網飛共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與皮特斯（Greg Peters）在內部備忘錄寫道：「我們的使命是娛樂全世界，這項使命雄心勃勃，要達成它，就必須在人力與資源的優先配置上保持紀律。」
網飛現已穩居影音串流市場龍頭，無法再以過去速度成長。它第2季營收較去年同期成長13.4%，低於第1季的16.2%。
這家總部位於加州洛斯加塔斯（Los Gatos）的公司，對於剛結束的第3季，預測營收成長為11.7%。
媒體報導，在持續多年成長後，用戶在Netflix所花費的時間下降。
彭博（Bloomberg）7月初指出，影集平均收視人數在播完第1季後下降。
eMarketer分析師貝尼斯（Ross Benes）認為，「Netflix裁員顯示，即使是頂尖串流公司，也無法免於成長停滯與財務困難。」
貝尼斯表示，「雖然Netflix將擴展體育內容，但在營收遠比訂戶增加數更重要的時刻縮減人力。隨著壓力升高，Netflix將設法依靠低成本內容扭轉局勢。」
Netflix對裁員消息並沒有立即回應。
多家媒體報導，Netflix傳將裁減約1000個職位，約占員工總數的6%。這反映公司在成長放緩後，開始更嚴格控制人力與成本配置。 共同執行長在內部備忘錄指出，Netflix要達成娛樂全世界的使命，必須在人力與資源優先順序上保持紀律，因此需要更審慎地分配資源。 報導指出，Netflix營收成長已從第1季的16.2%降至第2季的13.4%，第3季預測更只有11.7%，加上用戶收視時間下降，顯示成長動能明顯放緩。
精華 FAQ
多家媒體報導，Netflix傳將裁減約1000個職位，約占員工總數的6%。這反映公司在成長放緩後，開始更嚴格控制人力與成本配置。
共同執行長在內部備忘錄指出，Netflix要達成娛樂全世界的使命，必須在人力與資源優先順序上保持紀律，因此需要更審慎地分配資源。
報導指出，Netflix營收成長已從第1季的16.2%降至第2季的13.4%，第3季預測更只有11.7%，加上用戶收視時間下降，顯示成長動能明顯放緩。
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