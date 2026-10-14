投資教育是財商教育自然延伸 瑞銀 CIO：培養理財能力從小開始

專家建議盡早教子女理財，讓孩子參與買菜等日常活動，是啟發理財概念的有效方法之一。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 瑞銀CIO認為，財商教育與投資教育應從小開始，重點不在灌輸知識，而在培養孩子的理性判斷、風險意識與長期思維。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，財務支持之外，培養子女長遠理財能力同樣重要。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出：「投資教育並不僅是傳授市場知識。更重要的是，幫助孩子在面對不確定性和情緒干擾時作出理性決策、保持長遠視野。因此，除了講解風險與回報概念，還應讓他們瞭解如何應對虧損、不確定性和市場波動，從而拋開雜音、辨別真正的投資機會。CIO的投資理念就提供了一個不錯的切入點，即投資應結合個人具體目標，放眼長遠，並透過主動管理和多元化配置來實現財富增長。」

陳敏蘭表示，非洲有一句諺語：「養育一個孩子需要全村的力量。」大多數父母對此可能深有同感。近期新加坡政府宣布的額外家庭支持措施，即反映出此點。相關舉措包括增加育兒假、降低幼兒托育費用、提供住宅援助，以及每名新加坡籍兒童從出生到17歲可獲得近星幣7萬元的直接補助，較此前的約星幣5.65萬元提高。

在育兒的旅途中，財務支持確實是重要的一環。但隨著孩子長大，父母將面臨一項更長遠的課題：如何確保孩子具備良好的理財能力？陳敏蘭認為，關鍵並不在於灌輸更多的知識，而是培養他們有效運用金錢的能力。而這往往來自於言傳身教、耳濡目染，以及符合年齡段的實踐經驗。也就是說，循序漸進的「財商教育」必不可少。

當孩子看到父母貨比三家，就會學到花錢要有選擇性。當被告知某樣東西太貴，就會逐漸學會克制。而當大人因市場波動而焦慮不安時，他們也可能開始懼怕不確定性。

這些早期經歷會塑造他們的消費習慣、行為模式和信心，並隨著時間推移影響其財務狀況。也就是說，即使父母沒有刻意教導，孩子也會潛移默化習得相關理念。

這也意味著，父母應回頭審視自己對於金錢的觀念。對許多人來說，童年時期形成的金錢觀影響深遠。金錢可能代表安全感、自由或機會，亦可能與匱乏感、身份認同或焦慮相連，有些家庭甚至避而不談。這些早年形成的觀念，往往決定著我們如何引導下一代面對金錢。

我們需要思考的問題是：在成長過程中形成的哪些金錢觀，值得傳授下一代？我們的言行舉止，又在向孩子傳遞什麼理念？更重要的是，他們是否有機會付諸實踐？

這些問題能幫助我們釐清哪些經驗值得傳承，哪些需要與時俱進，又有哪些已不再適用。

「懂得理財知識」與「能夠付諸實踐」是兩碼子事。比如，懂得儲蓄的重要性是理財觀念；而定期存入部分現金，是一種行為。

同樣，瞭解保持多元化投資的重要性是一種觀念。而當市場下跌時保持冷靜而非衝動賣出，則可能知易行難。因此，理財教育不能停留在「紙上談兵」，還必須讓孩子有機會親自做出決定。

這可以從日常的小事做起，讓孩子在力所能及的範圍內接觸並理解金錢的運作。比如，向他們解釋不同選項背後的考量，讓他們適度參與家庭決策，或是管理小額預算、儲蓄目標及特定的支出責任。

同樣重要的是，讓孩子看到我們如何應對預料之外的情況。無論是市場波動、意外開支，還是某次錯誤的財務決策，都是學習理財的重要一課。

而且，孩子也應該被允許犯錯，適當承擔相應後果，並反思下次如何做得更好。

對於富裕家庭而言，還存在額外的挑戰。財富確實能為孩子帶來許多優勢，包括教育資源、人脈網路、獲取專業建議的機會，以及未來承擔創業風險的能力。

但另一方面，這些資源，也可能令他們錯失一些在日常生活培養財務判斷力的機會。

比如，耐心等待心儀的物品，在不同選項間做出權衡，在預算範圍內安排支出，以及為錯誤決策承擔後果等。如果孩子每次超支都有人「買單」，每次理財失誤都有人默默「善後」，他們可能會對家庭資源帶來的優勢習以為常，卻看不到財富背後所需要的努力、規劃與取捨。

這並不意味著富裕家庭要刻意製造困難，更不應讓孩子因為自己的優渥條件而感到負疚。關鍵在於，在適當的邊界下賦予他們自主權，並隨著判斷力的提升，逐步增加決策空間、擔起更重要的責任。

投資教育是「財商教育」的自然延伸

年幼的孩子並不需要瞭解複雜的資產配置理論。但隨著他們步入青少年及成年階段，投資成為綜合財務知識、耐心、風險意識和鑑別能力的重要實踐。

調查顯示，父母在投資啟蒙中扮演重要的角色。Z世代年輕投資者中，「父母會投資且共同探討相關話題」的比例，是非投資者的兩倍以上。

不過，投資教育並不僅是傳授市場知識。更重要的是，幫助孩子在面對不確定性和情緒干擾時作出理性決策、保持長遠視野。因此，除了講解風險與回報概念，還應讓他們瞭解如何應對虧損、不確定性和市場波動，從而拋開雜音、辨別真正的投資機會。

CIO的投資理念就提供一個不錯的切入點，即投資應結合個人具體目標，放眼長遠，並透過主動管理和多元化配置來實現財富增長。

對於青少年和年輕人而言，透過類比投資組合、小額投資帳戶，或參與家庭長期目標的討論，都是很好的實踐機會。重點在於，要幫助他們瞭解如何綜合考量財務目標、時間範圍和相關風險，並培養耐心與定力，以堅持合理的長期投資計畫。

新加坡近期推出的家庭支持措施所反映的理念是：養兒育女並非出生時的一次性投入，而是一段多年的旅程。「財商教育」亦是如此。

歸根結底，理財教育的目標並非讓孩子避開所有失誤，而是培養他們權衡取捨、理性抉擇的能力，以及受挫後重新出發的勇氣；同時能夠主動尋求建議，合理運用財富以實現人生目標。

俗話說，「授人以魚，不如授人以漁」。給孩子一筆錢，或許能解決一時所需。而教會他們作出明智財務決策的能力，才是真正受益終身的財富。