格芯紐約建2新廠 獲日資210億美元、美政府持股4%
格芯宣布在紐約州興建2座新廠，資金部分來自日本對美投資計畫，美國政府也將入股約4%，以擴大本土成熟晶片產能。
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格芯宣布在紐約州興建2座新廠，資金部分來自日本對美投資計畫，美國政府也將入股約4%，以擴大本土成熟晶片產能。
格芯（GlobalFoundries）在美國紐約州準備新建兩座晶圓廠，最多將能拿到日本政府210億美元的投資。同時，也會安排美國政府取得公司4%股權。
格芯14日宣布，位於旗下紐約州晶圓廠區內的新廠，將由格芯負責營運，並與日本、美國政府共同擁有。基於日本已承諾要對美國投資5,500億美元，紐約新廠所需經費，會來自這個投資計畫。
受此利多激勵，格芯股價14日早盤大漲逾5%。
格芯這兩座新廠規劃製造所謂的必要晶片，不屬於最先進的類別，主要用於車輛、工業設備、和通訊產品。這類晶片現在市場需求很高。而格芯新廠另一重大使命，是提升美國本土的晶片製造量能，降低對東亞供應商的依賴，回應美國當局關心的國安問題。
先前根據晶片法案提供的補助金，將轉為投資，由美國商務部入股格芯，取得約4%股權。
格芯在紐約州的既有的晶圓代工廠，主要客戶有蘋果（Apple）、日本的瑞薩電子（Renesas Electronics）等。新廠未來的營運會採取相同做法。
目前第一座新廠的建廠工程已經展開，預定2029年營運。第二座新廠將在第一座完工後儘速建廠，不過具體仍要視屆時的市場需求而定。
兩座新廠由格芯營運，並與日本、美國政府共同擁有；經費最高可來自日本政府210億美元投資，美國商務部則把晶片法案補助轉為持股，取得約4%股權。 新廠將生產所謂的必要晶片，屬於非最先進類別，主要供應車輛、工業設備與通訊產品使用。由於需求升高，這類晶片對全球供應鏈相當重要。 第一座新廠已開始動工，預定2029年營運；第二座則待首座完工後再啟建，視市場需求而定。此舉有助提升美國晶片產能，降低對東亞供應商依賴。
精華 FAQ
兩座新廠由格芯營運，並與日本、美國政府共同擁有；經費最高可來自日本政府210億美元投資，美國商務部則把晶片法案補助轉為持股，取得約4%股權。
新廠將生產所謂的必要晶片，屬於非最先進類別，主要供應車輛、工業設備與通訊產品使用。由於需求升高，這類晶片對全球供應鏈相當重要。
第一座新廠已開始動工，預定2029年營運；第二座則待首座完工後再啟建，視市場需求而定。此舉有助提升美國晶片產能，降低對東亞供應商依賴。
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