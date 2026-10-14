德銀：超級智慧難實現 但AI仍能提升生產力
德意志銀行認為超級智慧可能難以實現，但AI投資與應用仍可透過提升生產力、帶動半導體獲利及財富效果，持續支撐美國經濟成長。
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德意志銀行認為超級智慧可能難以實現，但AI投資與應用仍可透過提升生產力、帶動半導體獲利及財富效果，持續支撐美國經濟成長。
德意志銀行表示，「超級智慧」（Super Intelligence）或許永遠不會實現，但人工智慧（AI）帶來的生產力提升，仍可讓美國經濟受益。
MarketWatch報導，美國總統川普9月命令聯邦政府，要將AI改稱為「超級智慧」，但德意志銀行所定義的「超級智慧」，是比通用人工智慧（AGI）更進化的AI。AGI是在特定感知作業方面能力追平或超越人類，超級智慧則是在所有智慧領域都表現超越人類，這也較接近「超級智慧」原來的定義。
德意志銀行主題策略師Adrian Cox和研究集團Exponential View創辦人Azeem Azhar在近期報告中表示，達到超級智慧的關鍵，將是「遞迴自我改進」（Recursive Self-Improvement，RSI），也就是AI工具能自主持續設計和改進。
該銀行的基本觀點是，由於AI程式和系統能達到的速度，存在根本限制，所以超級智慧不可能實現。Cox和Azhar並寫道，雖然有些證據顯示，AI已幫助生產力提升，但目前對AI建設的高額投資卻拖累生產力。
這兩位研究員也表示，AI超大規模雲端業者的擴大支出，正帶動半導體公司與相關公司的獲利提升，這些交易如今貢獻美國三分之一至二分之一的經濟成長。
他們表示，「股價上漲的財富效果正支撐消費支出；過去三年來，美股市值對國民所得的比率，已從約1.8倍上升至近2.5倍」。
德銀認為，超級智慧未必能真正實現，因AI系統的速度與能力存在根本限制；但即使如此，AI仍可透過提升效率與產出，為美國經濟帶來實質好處。 報告指出，超級智慧的關鍵在於「遞迴自我改進」，也就是AI能自行設計並持續改善自身系統；不過作者認為，現階段技術仍難突破相關限制。 德銀表示，AI雲端業者擴大支出正推升半導體與相關公司獲利，這些交易已貢獻美國三分之一至二分之一的成長，且股價上漲也透過財富效果支撐消費。
精華 FAQ
德銀認為，超級智慧未必能真正實現，因AI系統的速度與能力存在根本限制；但即使如此，AI仍可透過提升效率與產出，為美國經濟帶來實質好處。
報告指出，超級智慧的關鍵在於「遞迴自我改進」，也就是AI能自行設計並持續改善自身系統；不過作者認為，現階段技術仍難突破相關限制。
德銀表示，AI雲端業者擴大支出正推升半導體與相關公司獲利，這些交易已貢獻美國三分之一至二分之一的成長，且股價上漲也透過財富效果支撐消費。
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