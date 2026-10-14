我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英前童星命喪虎口 川普發布自己「馴虎熊抱」AI片

華郵：歐瑪出生年份曾更改 公民身分受檢視

德銀：超級智慧難實現 但AI仍能提升生產力

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德意志銀行表示，雖然更高階的「超級智慧」永遠不會有實現的一天，但AI仍將有助於美...
德意志銀行表示，雖然更高階的「超級智慧」永遠不會有實現的一天，但AI仍將有助於美國經濟生產力提升。 路透

AI摘要

文章摘要整理：

德意志銀行認為超級智慧可能難以實現，但AI投資與應用仍可透過提升生產力、帶動半導體獲利及財富效果，持續支撐美國經濟成長。

德意志銀行表示，「超級智慧」（Super Intelligence）或許永遠不會實現，但人工智慧（AI）帶來的生產力提升，仍可讓美國經濟受益。

MarketWatch報導，美國總統川普9月命令聯邦政府，要將AI改稱為「超級智慧」，但德意志銀行所定義的「超級智慧」，是比通用人工智慧（AGI）更進化的AI。AGI是在特定感知作業方面能力追平或超越人類，超級智慧則是在所有智慧領域都表現超越人類，這也較接近「超級智慧」原來的定義。

德意志銀行主題策略師Adrian Cox和研究集團Exponential View創辦人Azeem Azhar在近期報告中表示，達到超級智慧的關鍵，將是「遞迴自我改進」（Recursive Self-Improvement，RSI），也就是AI工具能自主持續設計和改進。

該銀行的基本觀點是，由於AI程式和系統能達到的速度，存在根本限制，所以超級智慧不可能實現。Cox和Azhar並寫道，雖然有些證據顯示，AI已幫助生產力提升，但目前對AI建設的高額投資卻拖累生產力。

這兩位研究員也表示，AI超大規模雲端業者的擴大支出，正帶動半導體公司與相關公司的獲利提升，這些交易如今貢獻美國三分之一至二分之一的經濟成長。

他們表示，「股價上漲的財富效果正支撐消費支出；過去三年來，美股市值對國民所得的比率，已從約1.8倍上升至近2.5倍」。

精華 FAQ

  • 德銀認為，超級智慧未必能真正實現，因AI系統的速度與能力存在根本限制；但即使如此，AI仍可透過提升效率與產出，為美國經濟帶來實質好處。

  • 報告指出，超級智慧的關鍵在於「遞迴自我改進」，也就是AI能自行設計並持續改善自身系統；不過作者認為，現階段技術仍難突破相關限制。

  • 德銀表示，AI雲端業者擴大支出正推升半導體與相關公司獲利，這些交易已貢獻美國三分之一至二分之一的成長，且股價上漲也透過財富效果支撐消費。

聯邦政府 川普 人工智慧

上一則

準備接棒AI熱? 太空產業融資熱度飆 Q3吸金額創歷史新高

下一則

格芯紐約建2新廠 獲日資210億美元、美政府持股4%

延伸閱讀

川普把AI改名「超級智慧」 辛頓：證明他對AI幾乎一無所知

川普把AI改名「超級智慧」 辛頓：證明他對AI幾乎一無所知
川普成立AI部隊 任命情報總監當AI沙皇 120天內交報告

川普成立AI部隊 任命情報總監當AI沙皇 120天內交報告
川普正式成立「超級智慧小組」 確保美維持領先

川普正式成立「超級智慧小組」 確保美維持領先
川普：不把「人工智慧」改稱「超級智慧」 就是白宮敵人

川普：不把「人工智慧」改稱「超級智慧」 就是白宮敵人

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐