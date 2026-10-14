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準備接棒AI熱? 太空產業融資熱度飆 Q3吸金額創歷史新高

編譯廖玉玲／綜合外電
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最新統計顯示，第3季太空新創企業共吸引208億美元融資，創下歷史新高。美聯社
最新統計顯示，第3季太空新創企業共吸引208億美元融資，創下歷史新高。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

Seraphim統計顯示，第3季太空新創融資飆至208億美元新高，交易數也創紀錄，投資熱度主要來自火箭發射、衛星與各類太空基礎設施。

路透報導，根據全球投資機構Seraphim的統計，今年第3季太空新創企業共吸引208億美元融資，創下歷史新高，從火箭發射服務商，到衛星製造廠及其他基礎設施相關企業，都吸引投資人大舉注資。

上季的融資規模幾乎是第2季74億美元的三倍，也超過之前最高峰的兩倍。就算剔除藍源（Blue Origin）的100億美元融資，融資總額仍達到創紀錄的108億美元，反映出整個產業的需求持續增長。

這份報告還顯示，第３季共完成216筆交易，同樣創下新高，高於前一季的140筆。

Seraphim指出，儘管SpaceX仍是業內主導力量，但近期融資熱潮也受到商業訂單持續增加，以及政府支持計畫的帶動。

Seraphim Space的副總裁畢紹普 （Lucas Bishop）表示，資本正追隨商業和機構需求的跡象，而不僅僅是IPO熱潮的餘溫。

基礎設施相關企業占上季融資活動的大部分，其中，火箭發射及更廣泛的太空進入領域企業，透過120筆交易共融資164億美元；而衛星通信、地球觀測以及其他太空服務企業，則籌集了40億美元資金。

畢紹普指出，隨著各國政府將發展本國太空能力列為優先事項，國防需求和政府主導的需求正越來越多地支撐發射、製造及軌道基礎設施領域的投資。　

精華 FAQ

  • 主因是商業訂單持續增加、政府支持計畫加碼，以及國防與太空能力布局需求升溫，讓資本不再只追逐IPO題材，而是直接看好產業實際成長。

  • 資金大多流向基礎設施相關企業，尤其是火箭發射與更廣泛的太空進入領域，另有衛星通信、地球觀測與其他太空服務也獲得明顯注資。

  • 即使剔除Blue Origin的100億美元融資，第3季太空新創總融資仍達108億美元，依然刷新紀錄，顯示整體產業需求並非單一大型交易所帶動。

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