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美股早盤／通膨比預期熱 美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

編譯陳律安／綜合外電
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上月通膨比預期熱推高美債殖利率，美股四大指數14日早盤多數下跌。 歐新社
上月通膨比預期熱推高美債殖利率，美股四大指數14日早盤多數下跌。 歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

美國9月通膨數據略熱於預期，帶動美債殖利率上升並壓抑美股走勢，科技與半導體類股承壓，金融股則受財報與監管消息拖累。

美股四大指數14日早盤普遍下跌，9月的消費者物價（CPI）指數超乎市場預期，帶動美債殖利率攀升。

道瓊工業指數早盤由黑翻紅，漲0.3%，但史坦普500指數仍跌約0.3%，那斯達克指數跌近0.5%、費城半導體指數跌2%，台積電ADR跌1.4%。

美國9月CPI月增率為0.6%，符合預期，但年增率為3.7%，超乎預期的3.6%。扣除糧食與能源的核心CPI，月增率與年增率分別為0.3%與2.6%，均超出預期。10年期美債殖利率應聲上揚逾7個基點，報5.291%，寫10月8日以來最高；30年期美債利率跳增逾4個基點，至5.604%。

富蘭克林坦伯頓研究公司首席投資策略師舒爾茲表示：「今天公布的數據應會對風險資產構成溫和逆風，因為市場對近期升息的預期升高，對長端的殖利率曲線形成上行壓力，進而推升美元，但不利於股票估值。」

美國銀行14日公布第3季業績，不如市場預期，拖累股價挫跌7.5%。就在財報公布前一天，這家銀行業巨擘才遭聯邦監管機關處以逾12億美元罰款，監管機關指出，美銀未通報總額超過50億美元的「可疑」交易。摩根士丹利最新一季財報雖優於預期，但股價仍下跌近3%。

市場反應顯示，企業必須在第3季財報季交出更亮眼的成績，才能滿足投資人的高度期待，科技業尤其如此，因為市場預期，半導體產業將是企業獲利年增幅的最大貢獻來源。

精華 FAQ

  • 9月CPI年增率高於市場預期，讓投資人擔心聯準會維持高利率更久，美債殖利率因此上揚，進一步壓縮股票估值，特別不利成長股與科技股表現。

  • 早盤道瓊一度翻紅漲0.3%，但史坦普500跌約0.3%，那斯達克跌近0.5%，費半指數更跌2%，台積電ADR也下挫1.4%，顯示科技股賣壓明顯。

  • 美銀第3季業績不如預期，且遭監管罰款逾12億美元，股價重挫7.5%；摩根士丹利財報雖優於預期，股價仍跌近3%，反映市場對財報標準拉高。

殖利率 通膨 美股

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