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Meta推AI模型Muse Wonder：能力媲美業界頂尖

中央社舊金山12日綜合外電報導
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Meta已推出AI助理Muse。（路透檔案照）
Meta已推出AI助理Muse。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

Meta推出Muse Wonder系列AI模型，強調其在編碼與專業題目上可與ChatGPT、Claude競爭，並先向訂閱用戶開放部分功能。

美國科技巨擘Meta今天推出Muse Wonder和Muse Wonder Full，並聲稱這是公司迄今功能最強大的人工智慧（AI）模型，甚至在編碼、處理金融或法律問題方面可媲美業界頂尖模型。

路透社報導，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）過去一年承諾投入數十億美元且積極挖角研究人員，他試圖在加州矽谷日益激烈的AI競賽中迎頭趕上。

Meta表示，Muse Wonder不久後會支援其個人AI助理Muse，初期提供給訂閱用戶；功能更強大的Muse Wonder Full則已經開放給其AI程式碼工具Muse Code訂閱用戶使用。

Meta於一篇部落格文章寫道：「14個月前，我們開始全面改造AI工作，在這段時間裡，我們已從重建基礎，走到推進前沿。」

彭博（Bloomberg News）報導，Meta管理層指出，在編碼、處理金融或法律問題方面，Muse Wonder能力可媲美OpenAI的ChatGPT及Anthropic的Claude。

Meta人工智慧部門負責人汪滔（Alexandr Wang）今天接受訪問時說道：「這些是真正的前沿模型，我們確實認為，它們能夠與目前最優秀模型競爭。」

精華 FAQ

  • Meta推出Muse Wonder與Muse Wonder Full，並稱它們是公司迄今功能最強大的AI模型，特別強調在編碼、金融與法律問題處理上表現突出。

  • Meta管理層表示，Muse Wonder的能力可媲美OpenAI的ChatGPT與Anthropic的Claude，並認為這些模型已屬於真正的前沿技術，具備與頂尖產品直接競爭的實力。

  • Meta表示，Muse Wonder之後將支援個人AI助理Muse，初期先提供給訂閱用戶；功能更強的Muse Wonder Full則已開放給AI程式碼工具Muse Code的訂閱用戶使用。

Meta 查克柏格 矽谷

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